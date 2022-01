Microsoft ouvre une enquête pour harcèlement sexuel à la demande des actionnaires

Microsoft a récemment annoncé qu’il avait ouvert une enquête qui examinera comment il réagit aux problèmes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ainsi qu’aux problèmes de discrimination sexuelle.

Cette action a eu lieu après que la société ait subi des pressions de la part des actionnaires.

Motivé, par exemple, par les allégations concernant son co-fondateur, Bill Gates, Microsoft a annoncé qu’il ouvrait une enquête pour enquêter sur sa façon de voir les questions de harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le sexe.

Cette enquête est maintenant ouverte puisque près de 78 % des actionnaires de Microsoft, lors de l’assemblée annuelle tenue le 30 novembre dernier, ont voté en faveur d’une plus grande responsabilité dans le traitement des plaintes de harcèlement sexuel au travail.

Nous nous engageons non seulement à examiner le sondage, mais aussi à apprendre de l’évaluation afin de pouvoir continuer à améliorer l’expérience de nos employés.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré dans un communiqué.

Microsoft ne veut pas répéter les erreurs du passé

Comme l’a rapporté le Wall Street Journal l’année dernière, Microsoft a engagé un cabinet d’avocats en 2019 pour enquêter sur la controverse entourant Bill Gates. Cela est venu après qu’un ingénieur de l’entreprise a allégué, dans une lettre, qu’elle avait eu une relation sexuelle avec l’homme d’affaires pendant plusieurs années.

Selon l’Associated Press, les actionnaires ont suggéré de modifier les politiques concernant le harcèlement sexuel et la discrimination sexuelle. Cependant, la société a tenté de ne pas donner suite à cette proposition, motivant les actionnaires à enquêter sur les politiques de harcèlement de la société.

Notre préoccupation n’est pas seulement de savoir ce qui est arrivé à Microsoft dans le passé, mais de savoir si ce comportement est traité et atténué. En fin de compte, du point de vue d’un investisseur, il s’agit de savoir comment l’entreprise traite ses employés et si elle est capable d’attirer et de retenir les talents.

Natasha Lamb, co-fondatrice et associée directrice d’Arjuna Capital, a déclaré jeudi dans une interview.

Le cabinet d’enquête de Microsoft a révélé que le prochain rapport comprendra une évaluation de l’efficacité des politiques contre le harcèlement sexuel et la discrimination. De plus, il résumera les résultats des enquêtes menées dans le cadre d’allégations de harcèlement contre des membres du conseil d’administration et d’autres dirigeants.

A lire aussi :