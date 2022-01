Le Congrès propose une législation obligeant les entreprises à résumer les conditions de service en langage clair

En contexte : Combien d’accords de service, de CLUF et de déclarations de confidentialité lisez-vous ? Tous? Rien? Statistiquement parlant, il est fort probable que vous acceptiez les nombreux contrats auxquels vous êtes exposé en ligne sans en lire un seul mot. Bien que les lecteurs de TS soient plus susceptibles de se situer dans le 10e centile, 91 % des consommateurs moyens ne lisent pas les contrats de service en ligne.

Le Congrès a proposé une législation qui obligerait les entreprises en ligne à publier un résumé de leurs accords sur les conditions de service (ToS) sur leurs sites Web. La loi bipartite s’appelle la « Loi sur l’étiquetage, la conception et la lisibilité des conditions d’utilisation » – la loi TLDR. Il est parrainé par la représentante Lori Trahan, le sénateur Bill Cassidy et le sénateur Ben Ray Luján.

Trahan affirme que la loi proposée permettra aux consommateurs d’évaluer plus facilement les conditions des accords juridiquement contraignants pour les sites Web et les services qu’ils utilisent. Une enquête de 2017 a montré que 91 % des consommateurs acceptent des contrats de service sans les lire car ils sont trop longs et remplis de jargon juridique. En effet, une autre étude de 2008 a révélé qu’il faudrait en moyenne 76 jours ouvrables pour lire tous les CGU et autres documents juridiques qu’ils acceptent lorsqu’ils font des affaires en ligne.

« Les utilisateurs ne devraient pas avoir à parcourir des pages de jargon juridique dans les conditions d’utilisation d’un site Web pour savoir comment leurs données seront utilisées », a déclaré le sénateur Cassidy. « Exiger des entreprises qu’elles fournissent un résumé facile à comprendre de leurs conditions devrait être obligatoire et se fait attendre depuis longtemps. »

Les déclarations récapitulatives fourniront aux consommateurs une transparence concernant la collecte de données, y compris les types de données collectées et la manière dont elles sont utilisées ou partagées. Il fournit également des informations indiquant si les utilisateurs peuvent supprimer leurs informations personnelles et comment procéder. Un autre détail essentiel que le résumé doit fournir est de savoir si le contrat oblige l’utilisateur à renoncer à ses droits légaux sur son contenu ou à des recours légaux comme l’arbitrage ou les recours collectifs.

« Les consommateurs méritent de pouvoir prendre des décisions éclairées en ligne pour eux-mêmes et leur famille », a déclaré le sénateur Luján. « Plutôt que d’informer, trop d’entreprises utilisent des accords de conditions d’utilisation longs et compliqués pour enterrer des détails critiques sur leurs politiques de données et se protéger de toute responsabilité légale. »

La loi exigera également que la déclaration sommaire et les ToS soient lisibles par machine et utilisent des langages de balisage comme XML afin que les chercheurs et autres tiers puissent facilement les analyser pour assurer la responsabilité. La Federal Trade Commission sera le principal organisme d’exécution. Cependant, les procureurs généraux des États peuvent intenter une action contre les entreprises devant le tribunal de district des États-Unis s’ils découvrent qu’une entreprise a violé la loi dans leur État.

« Certains acteurs malveillants ont choisi d’exploiter ces accords pour étendre leur contrôle sur les données personnelles des utilisateurs et se protéger de toute responsabilité », a déclaré le représentant Trahan. « C’est un problème qui transcende les partis politiques, et il exige des solutions comme la loi TLDR qui font de même en exigeant la transparence et en redonnant le pouvoir aux consommateurs. »

Les législateurs n’avaient pas de calendrier pour la présentation du projet de loi à la Chambre et au Sénat, mais au fur et à mesure que les lois évoluent, il pourrait s’écouler un certain temps avant que la loi TLDR puisse être adoptée.