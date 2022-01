Marins : l’ère des corsaires, pirates des Caraïbes au XVIIe siècle

Le monde des pirates a toujours été un très grand pôle d’attraction pour l’imagination des créateurs de jeux vidéo. Sailors: Age of Corsairs sera le prochain jeu à arriver et nous invite à prendre l’eau, dans le turbulent âge d’or des corsaires dans les Caraïbes.

Venez en découvrir un peu plus sur Sailor : Age of Corsairs.

Selon ses responsables, les studios Crimson Lion Entertainment (Rescue Operations Simulator ou Pet Hotel), Sailors : Age of Corsairs est un jeu sur les pirates et les corsaires, qui mettra très fortement l’accent sur deux aspects distincts.

D’une part, son gameplay sera basé sur un modèle de jeu libre dans lequel les choix des joueurs traceront leur destin. Le joueur sera-t-il un terrifiant pirate des mers des Caraïbes, attaquant tout et tous ceux qui naviguent sur ces mers ? Ou choisira-t-il une vie plus paisible et enrichissante, celle de marchand au service des nations qui y sont présentes ? Ou, au contraire, déciderez-vous de remettre le pavillon de votre navire à l’une de ces puissances colonisatrices et de participer à la création d’un Empire ?

Toutes les approches sont valables, mais elles présentent toutes des défis différents pour les joueurs. Par exemple, lorsqu’ils choisiront d’être marchands, ils devront nécessairement anticiper que des pirates les attendront au milieu de l’océan. En revanche, s’ils choisissent d’être pirates, ils devront chercher leur proie tout en fuyant les navires de guerre qui les traqueront.

A noter que les puissances colonisatrices en jeu sont la France, l’Espagne, l’Angleterre et la Hollande.

L’autre aspect extrêmement profond de Sailors : Age of Corsairs sera une forte composante de gestion, car le joueur est le capitaine de son navire et devra faire toute sa gestion.

Par exemple, le joueur devra faire attention au moral de son équipage et des officiers à bord, comme on le sait déjà… sur un bateau pirate, quand les marins sont contre le capitaine, il est facile de se révolter. Le joueur devra prêter attention à divers aspects de la vie maritime, guider le navire sur des mers calmes et éviter les tempêtes soudaines, punir les traîtres si nécessaire, soigner les malades lorsque d’étranges maladies attaquent l’équipage…

D’après ce que l’on sait, les portes de la négociation et de la trêve avec les autres pirates de la région seront également ouvertes, on peut donc s’attendre à ce que Sailors: Age of Corsairs ait également un peu de diplomatie.

Après plusieurs années en mer et les poches pleines, les joueurs seront alors invités à passer au niveau supérieur. Et cela pourrait signifier créer une flotte de navires, ou même fonder une nouvelle colonie à nous.

Crimson Lion Entertainment, qui développe Sailors : Age of Corsairs, a pour objectif de rendre le jeu extrêmement diversifié et de permettre aux joueurs de s’aventurer à leur guise et selon leurs propres règles.

Sailors : Age of Corsairs semble avoir beaucoup de potentiel et pourra plaire à tous ceux qui apprécient ce thème des pirates et des corsaires, ainsi que le gameplay de gestion et de stratégie associé au thème.

Sailors: Age of Corsairs est développé par Crimson Lion Entertainment, pour PC et devrait sortir plus tard cette année.