Kit Hydrus : Santé et bien-être grâce à la technologie

La santé et le bien-être humains sont des facteurs qui contribuent à la qualité de vie. Les maladies bucco-dentaires, telles que les caries dentaires et les maladies parodontales, constituent un grave problème de santé publique, car elles affectent une grande partie de la population, influencent leur état de santé, leur bien-être, leur qualité de vie et sont vulnérables à une intervention efficace connue et éprouvée. stratégies.

Aujourd’hui, nous vous présentons le kit Hydrus destiné à la santé bucco-dentaire. Découvrez les fonctionnalités et apprenez comment cela fonctionne.

Hydrus Kit – une meilleure solution que la soie dentaire

En matière de santé bucco-dentaire, les brosses à dents sont les « gadgets » les plus utilisés à cette fin. Cependant, avec un irrigateur, il est possible de se nettoyer la bouche efficacement, en utilisant des jets d’eau.





Le kit Hydrus de Prozis permet un nettoyage extrême de la bouche. Ce kit contient tout ce dont vous avez besoin et son utilisation est également très simple. En pratique, il suffit de remplir le réservoir d’eau prévu à cet effet et de choisir le programme de l’arroseur que l’on souhaite utiliser.

L’équipement dispose de trois modes de fonctionnement : Pulse, High ou Daily. En termes d’autonomie, le kit Hydrus garantit 3 heures de fonctionnement avec une seule charge. La pression de l’eau est injectée entre 80 et 160 PSI.

Il s’agit d’un gadget destiné même à ceux qui portent un appareil dentaire et les jets d’eau sont pompés à une fréquence comprise entre 1 500 et 2 000 impulsions/min.

Il convient également de noter qu’un irrigateur est toujours une meilleure solution que la soie dentaire.

