Et pourquoi aujourd’hui c’est vendredi

Le mari rentre à la maison à 18h00 et dit à la femme qu’il avait une réunion d’affaires à 22h00, mais qu’il n’irait pas, car il trouvait cela absurde. La femme, inquiète pour la carrière de son mari, le convainc que le travail est important. Le mari intelligent va alors prendre une douche pour se préparer et pense : « C’était plus facile que je ne le pensais ! »

Comme toutes les femmes, lorsqu’un homme va aux toilettes, il fouille les poches de son manteau et trouve une note qui dit :

« Amour, je t’attends pour manger un canard à la sauce blanche. Gros bisous,

Sheila »

Lorsque le mari sort du bain, il trouve la femme en chemise de nuit transparente, sans sous-vêtements, toute provocante et allongée sur le ventre. Le mari, voyant cette petite queue sous la transparence, ne résiste pas et… voilà !

La femme lui fait le traitement complet, 2 fois, et lui, épuisé, se retourne et… s’endort.

Lorsque l’heure approche, la femme réveille son mari. Ce dernier dit qu’il ne veut pas se rendre à la réunion, mais elle le convainc à nouveau de l’importance du travail. L’homme se lève mais la femme le tire sur elle et dit :

– Nous avons encore 10 minutes – et une de plus.

Puis l’homme s’en va. Lorsqu’il arrive chez sa maîtresse, il est dévasté. Fatigué, il lui dit qu’il a beaucoup travaillé aujourd’hui et qu’il allait juste prendre une douche et se reposer.

Comme toutes les femmes, quand il est allé au bain, elle a fouillé la poche de son manteau et a trouvé une note qui disait :

« Chère Sheila, le canard est parti, mais la sauce blanche était toute là…

Gros bisous,

La femme. »

