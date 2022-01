La nouvelle année et les mises à jour de Microsoft Edge Dev fonctionnent à nouveau. Dans ce cas, la première semaine de l’année a été prise en congé sabbatique et dans cette deuxième semaine, nous avons déjà une nouvelle mise à jour. La version 99.0.1131.3 est maintenant disponible chargée de nouvelles fonctionnalités et nous allons découvrir sur quoi ils ont travaillé.

Bienvenue en 2022, Insiders ! L’équipe est de retour avec nos mises à jour régulières sur les nouveautés d’Edge Dev. Vous verrez la version 99.0.1131.3 se déployer aujourd’hui, à l’exception de la version macOS. Josh passe en revue tout ce que vous verrez dans la mise à jour de cette semaine sur nos forums ici : https://t.co/u7ArMf0HLT pic.twitter.com/rbNQ08XJfw —Développeur Microsoft Edge (@MSEdgeDev) 13 janvier 2022

Microsoft Edge Dev est mis à jour vers la version 99.0.1131.3

Fonctionnalités ajoutées dans Edge

Ajout de la possibilité de définir manuellement le profil dans lequel certains sites Web s’ouvrent via edge://settings/profiles/multiProfileSettings.

Ajout de la possibilité de modifier les mots de passe enregistrés à partir de la boîte de dialogue initiale pour les enregistrer.

Ajout d’une option au menu contextuel pour ouvrir les liens dans les nouvelles fenêtres Application Guard lorsqu’elles sont disponibles.

Des informations ont été incluses dans la page de configuration de la barre Edge pour informer les utilisateurs des extensions qu’ils ont installées et qui empêchent l’utilisation de la barre Edge.

Politiques de gestion (notez que les mises à jour de la documentation et des modèles administratifs peuvent ne pas encore avoir eu lieu) : Ajout d’une politique de gestion pour contrôler si l’édition de la barre d’adresse est activée. Ajout de la possibilité de désactiver le remplissage automatique sur les mobiles via la politique de gestion.

Développeur: Ajout de la prise en charge des formats de presse-papiers personnalisés (Chromium Issue 106449). Prise en charge de l’API WebView2 BasicAuthenticationRequested, qui était auparavant expérimentale (problème 120). Prise en charge des API CSS Foldables et Viewport Segments Dual Screen Web Developer, qui étaient auparavant expérimentales.



Amélioration des performances

Correction d’un plantage lors de la navigation sur certains sites Web.

Correction d’un plantage lors de la navigation en interagissant avec la barre d’adresse.

Correction d’un plantage lors de l’interaction avec le menu déroulant de la barre d’adresse.

Correction d’un bug lors du choix de l’endroit où télécharger les fichiers.

Correction d’un plantage lors de l’envoi de commentaires depuis les fenêtres InPrivate ou Guest.

Correction d’un bug avec l’affichage des popups de remplissage automatique.

Correction d’un plantage lors de l’interaction avec des mots mal orthographiés qui ont été identifiés par le correcteur orthographique.

Trouvé un bogue lors de l’utilisation de Web Select (anciennement Smart Copy).

Correction d’un plantage lors de l’installation d’un site Web en tant qu’application.

Correction d’un crash lors de l’importation de données depuis un autre navigateur.

Correction d’un problème où certaines pages Web plantaient après quelques secondes.

Correction d’un problème où les onglets plantaient parfois lorsque certaines fonctionnalités d’accessibilité étaient activées.

téléphones intelligents : Correction d’un plantage lors de l’interaction avec les téléchargements. Correction d’un plantage lors de l’affichage de la nouvelle page à onglet. Correction d’un bug lors de l’affichage de la météo à partir de la nouvelle page à onglet. Trouvé un bogue en utilisant les achats. Correction d’un plantage lors de l’utilisation de la fonction de lecture à haute voix sur un onglet différent de celui actuellement visible. Correction d’un bug sur iOS. Correction d’un plantage dans les applications WebView2 (Issue 1882).



Améliorations apportées au comportement

Réduction du nombre de pages vierges téléchargées lors du défilement des PDF.

Le blocage des URL malveillantes envoyées manuellement au navigateur au démarrage a été amélioré.

Amélioration des performances de la page d’accueil en la pré-affichant lorsque cela est possible.

Correction d’un problème où la page Performances et paramètres système s’affichait parfois vide.

Correction d’un problème où les paramètres de la barre d’outils personnalisée n’apparaissaient pas dans edge://settings/appearance.

Correction d’un problème où le correcteur orthographique ne fonctionnait parfois pas dans les fenêtres InPrivate.

Correction d’un problème où certaines interfaces utilisateur n’utilisaient plus la couleur du thème Windows lorsque le paramètre Windows pour le faire était activé.

Correction d’un problème où le bouton « Picture in Picture » n’apparaissait pas dans certaines vidéos.

Correction d’un problème où la sélection Web ne fonctionnait pas sur les PWA ou les sites Web installés en tant qu’applications.

Correction du fait que les fichiers PDF demandaient parfois la restauration de leurs données alors qu’ils ne le devraient pas.

Correction d’un problème où certains sites Web n’enregistraient pas correctement le mot de passe pour une utilisation ultérieure avec la saisie automatique.

Correction d’un problème où la tentative de gestion des paramètres d’achat dans les fenêtres InPrivate ou Invité échouait car ces paramètres ne sont pas disponibles dans ces types de fenêtres.

Correction d’un problème où le mini-menu s’affiche sur des sites Web qu’il ne devrait pas.

Recherche et résolution d’un problème dans Windows 11 où une application Web ne pouvait pas être épinglée au menu Démarrer.

Correction d’un problème où la boîte de dialogue Acheter maintenant, payer plus tard se fermait de manière inattendue au lieu de continuer le flux.

Correction d’un problème où les composants du navigateur ne se mettaient parfois pas à jour d’eux-mêmes.

Correction d’un problème où les composants du navigateur ne se mettaient parfois pas à jour d’eux-mêmes. Correction d’un problème où certains paramètres importés d’Internet Explorer n’étaient pas importés correctement.

Correction d’un problème où le message « Sécurité ajoutée » du bouton d’informations sur le site s’affiche parfois alors qu’il ne le devrait pas.

Correction d’un problème où certaines fenêtres contextuelles réapparaissent de manière inattendue après avoir été rejetées.

Correction d’un problème où il n’y avait pas de texte ou il manquait du texte dans la fenêtre contextuelle de commentaire.

Correction d’un problème où le bouton Performances restait parfois sur la barre d’outils alors qu’il ne le devrait pas.

téléphones intelligents : Amélioration de l’efficacité du bloqueur de publicités sur iOS. Correction d’un problème où les téléchargements échouaient parfois. Correction d’un problème où parfois les fichiers téléchargés ne sont pas accessibles. Correction d’un problème où les fichiers HTML locaux ne pouvaient parfois pas être ouverts. Trouvé le problème que parfois vous ne pouvez pas changer les voix lues à haute voix. Correction d’un problème qui empêchait parfois de se déconnecter du navigateur. Correction d’un problème où lors du changement d’onglet, l’onglet actif était parfois vide. Correction d’un problème où la page des nouveaux onglets ne se chargeait parfois pas correctement. Correction d’un problème où certaines boîtes de dialogue ne pouvaient pas être fermées. Trouvé le problème où le navigateur ne se connecte pas automatiquement quand il le devrait. Correction d’un problème où la synchronisation n’était parfois pas activée alors qu’elle devrait l’être. Correction d’un problème dans iOS où la saisie semi-automatique de certaines informations, telles que les cartes de paiement, ne fonctionnait parfois pas. Correction d’un problème sur Android où les politiques de gestion pour contrôler les téléchargements d’images et les captures d’écran ne fonctionnaient pas. Correction d’un problème lors de l’utilisation d’un compte personnel où le compte professionnel changeait parfois automatiquement de manière inattendue.

Développeur: Correction d’un problème dans les applications WebView2 où les fenêtres ouvertes via window.open() n’ont parfois pas la taille ou la position correcte (problème 1343). Correction d’un problème dans les applications WebView2 où l’entrée de la souris ne fonctionnait parfois pas (Issue 1955). Ils ont supprimé la prise en charge des sites épinglés sur Mac. La possibilité d’ajouter une imprimante à partir des fenêtres Application Guard a été supprimée car elle ne fonctionne pas.



Bogues connus dans cette version