TSMC pourrait construire une usine exclusivement pour les puces 3 nm d’Intel

Si jusqu’à présent Intel et TSMC étaient rivaux dans le secteur industriel, il semble que désormais cette relation évolue progressivement et les géants sont plus proches que jamais.

On sait déjà que le puissant constructeur taïwanais fabriquera des composants pour celui nord-américain. Cependant, selon les dernières rumeurs de l’industrie, il semble que TSMC pourrait même construire une usine exclusive pour la production des wafers 3 nm d’Intel.

Usine TSMC exclusive pour les puces 3 nm d’Intel

Comme nous l’avons déjà évoqué, Intel sera l’un des principaux clients de TSMC en 2023, et les premières puces 3 nm du constructeur taïwanais devraient être destinées au créateur de processeurs Core et à Apple. Plus récemment, nous avons également révélé qu’Intel était en pourparlers avec TSMC pour avoir accès à leur processus de fabrication en 2 nm.

Mais il y a maintenant de nouvelles informations provenant de sources liées au secteur. Celles-ci indiquent qu’Intel et TSMC ont conclu un accord ambitieux dans lequel le constructeur taïwanais, qui possède la fonderie la plus avancée au monde, pourra même construire une usine de plaquettes de 3 nm, exclusivement pour la production de puces commandées par Intel. .

Les détails indiquent que la nouvelle usine sera construite dans la partie nord de Taiwan, plus précisément dans la ville de Hsinchu. Ainsi, en répondant aux demandes d’Intel, les nouvelles installations permettent à la société de Pat Gelsinger de continuer à lancer de nouvelles microarchitectures pour processeurs avec des augmentations chaque année en IPC (Instructions Per Cycle).

Avec cette aide, le taux annuel de l’IPC serait plus rapide que Tick-Tock avant l’année 2015, lorsque l’entreprise entraînait des augmentations de l’IPC et des processus de fabrication tous les deux ans.

Ils le sont, et si l’information se confirme, c’est une énième manœuvre d’Intel pour récupérer le temps qu’il était ‘endormi’ et revenir en tête d’un segment menacé par la stratégie d’AMD.