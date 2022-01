Crytek s’excuse d’avoir poursuivi le mode photo Crysis du moddeur, lui donne toujours un ultimatum

Une patate chaude : La relation entre les développeurs de jeux et les fabricants de mods dépend souvent du studio. Alors que certains, comme Bethesda, sont plus favorables et encouragent la pratique, d’autres apprécient moins les bricoleurs. Il semble que Crytek entre dans cette dernière catégorie, venant de menacer un créateur de poursuites judiciaires pour un puissant outil de modification de photos pour Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered.

Les modes photo Crysis sont l’œuvre de Frans « Otis_Inf » Bouma, qui crée également le mod Universal Unreal Unlocker qui ajoute un mode photo à de nombreux jeux Unreal Engine 4. Les mods Crysis sont très populaires, mais pas avec le développeur Crytek, dont le responsable des relations publiques Adam Grinsell a envoyé une demande de retrait à Bouma.

La lettre, tweetée par Bouma, indique que Crysis n’autorise pas les mods selon les termes de son contrat de licence utilisateur final (EULA). Grinsell demande poliment et formellement que les mods soient supprimés de la page Patreon de Bouma et partout où ils apparaissent, avant d’ajouter un avertissement moins poli que l’affaire sera transmise au service juridique de Crytek s’il ne le fait pas dans les sept prochains jours.

Crytek ne veut apparemment pas que des milliers de personnes publient des captures d’écran de leur jeu sur les réseaux sociaux et d’autres sites. FTR Je ne distribue aucun élément de jeu ; mes outils de caméra ne contiennent que des binaires compilés à partir de mon propre code et non liés à un élément de jeu. pic.twitter.com/b2Pakbe9ze — Frans Bouma (@FransBouma) 13 janvier 2022

Bouma a souligné qu’il n’utilisait que son propre code dans ses mods, aucun actif de jeu Crytek. Grinsell a répondu « le principal problème avec le logiciel est qu’il est monétisé, nous vous demandons donc de supprimer le paywall », ce qui semble un peu différent de ce qui était dit dans le message d’origine. Bouma rend le mode photo Crysis Remastered disponible uniquement pour les abonnés Patreon, qui paient entre 6,50 $ et 63,50 $ par mois.

Lorsque la situation a commencé à attirer l’attention sur Reddit, le responsable des relations publiques de Crytek, Utku Çakır, s’est excusé pour la façon dont elle a été gérée. « Le message initial a conduit à un malentendu, et nous nous sommes excusés auprès du moddeur pour cela. »

« Nous apprécions vraiment tout le soutien que nous recevons de la communauté, mais nous devons également équilibrer cela avec la protection de nos droits d’auteur. Cela peut être un équilibre délicat à trouver, et avec le recul, nous aurions dû aborder la situation différemment. »

Ces excuses ne signifient pas que Crytek abandonne l’affaire. On a dit à Bouma de rendre les mods gratuits pour tout le monde ou de les supprimer complètement. « Comme je n’ai ni le temps ni l’énergie de les combattre à ce sujet, et avoir les outils en place ne leur serait que bénéfique car les gens publieraient des photos de leur jeu sur les réseaux sociaux et d’autres sites, j’ai décidé de retirer les outils et ne pas les rendre publics à nouveau », a écrit le moddeur sur son site Patreon. Il a également assuré aux gens qu’il ne créerait plus jamais de mode photo personnalisé pour un jeu Crytek.