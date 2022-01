Tesla aurait retardé la production Cybertruck à l’année prochaine

En bref: Il semble que les fans Tesla attendront un peu plus longtemps avant de pouvoir acheter un Cybertruck. Un nouveau rapport indique que la production initiale du véhicule électrique ne va plus commencer en 2022, après avoir été reportée à la fin du 1er trimestre 2023.

Selon Reuters, qui cite une « personne connaissant bien l’affaire, » le retard est dû à Tesla modifier certaines caractéristiques et fonctions du Cybertruck à la lumière de la concurrence accrue sur le marché du pick-up électrique.

Corroborant le rapport est la page de commande Cybertruck de Tesla. Il avait déclaré que « Vous serez en mesure de compléter votre configuration que la production se rapproche en 2022. » Il se lit maintenant: « Vous serez en mesure de compléter votre configuration à l’approche de la production. » Les notes de Verge que les références à l’année ont été retirés à la fin de Décembre ici 2021.

Il y avait beaucoup d’excitation quand Tesla a dévoilé le dos Cybertruck en 2019. PDG Elon Musk a dit aux investisseurs l’année dernière que Tesla pourrait être en mesure de compléter certaines livraisons de l’EV aux clients avant 2021 était, mais qui n’a jamais eu lieu. Au lieu de cela, nous avons entendu en Septembre que le camion n’entrera en production jusqu’à la fin 2022. Maintenant, cette date a changé à l’année prochaine.

Alors que la source de Reuters affirme que le retard est dû à la conception des changements, il est difficile d’imaginer que la pénurie mondiale de puce n’a pas influencé la décision d’une certaine façon. Musk lui-même suggéré en Novembre que la crise a impact sur la production Cybertuck. Mais avec le modèle 3 et modèle Y vendant si bien, Tesla est peu susceptible d’être préoccupé par son pick-up retardé.

Oh homme, cette année a été un tel cauchemar de la chaîne d’approvisionnement et ce n’est pas fini! Je fournirai une feuille de route des produits mis à jour le prochain appel de gains. – Elon Musk (@elonmusk) 29 novembre 2021

Tesla a dit précédemment le moins cher Cybertruck comporteraient un seul moteur et propulsion arrière et commencer à 39000 $, mais il y a des rumeurs selon lesquelles le modèle pourrait être abandonné. La version tri-moteur produit phare, quant à lui, devrait être en mesure de frapper 60 mph d’un arrêt en moins de trois secondes, ont une portée de plus de 500 miles par charge, et offrir une capacité de remorquage de plus de 14.000 livres.