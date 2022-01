Des smartphones qui émettent plus de rayonnement ! Voir si le vôtre est sur la liste

Le test d’absorption d’énergie, également connu sous le nom de SAR, est le test chargé de mesurer le taux d’exposition aux radiofréquences des appareils électroniques, principalement les téléphones mobiles et/ou les smartphones.

Découvrez quels smartphones émettent le plus de radiations et voyez si le vôtre figure sur la liste.

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), les rayonnements électromagnétiques peuvent endommager notre corps. Dans l’Union européenne, l’organisme de réglementation, le CENELEC, spécifie les limites SAR, conformément aux normes CEI.

Pour les téléphones portables et autres appareils mobiles, la limite de la valeur SAR est de 2 W/kg en considérant une masse de tissu de 10 g, qui absorbe la majeure partie du signal (CEI 62209-1).

Des smartphones qui émettent plus de rayonnement

Comme on peut le voir dans le tableau précédent, le Motorola Edge est actuellement le smartphone qui émet le plus de rayonnement, avec une valeur SAR de 1,79 W/Kg. L’Axon 11 5G suit avec une valeur de 1,59 W/Kg et le OnePlus 6T avec un DAS de 1,55 W/Kg. A la fin de ce TOP se trouve le Xperia XZ1 Compact avec un DAS de 1,36W/Kg.

Bien que les valeurs puissent être considérées comme élevées, la vérité est qu’elles se situent dans les limites imposées par l’Union européenne, cela devrait donc avoir un effet résiduel. Cependant, étant un appareil qui est constamment avec nous, c’est toujours une variable qui doit être analysée et prise en compte lors du choix d’un smartphone.