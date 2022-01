PUBG : le fabricant de Battlegrounds poursuit Apple, Google et le développeur des clones de PUBG Mobile

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Krafton, la société derrière PUBG : Battlegrounds, poursuit le développeur de deux jeux mobiles pour avoir prétendument copié le célèbre titre de bataille royale, ainsi qu’Apple et Google pour les avoir hébergés sur leurs magasins respectifs. Krafton conteste également Google pour avoir autorisé des extraits d’un long métrage chinois sur YouTube qui, selon lui, est une dramatisation en direct contrefaite de Battlegrounds.

TechCrunch écrit que les prétendus imitateurs de PUBG Mobile sont les jeux Free Fire de Garena Online, que Krafton appelle « des versions non autorisées à peine voilées de Battlegrounds ».

Krafton affirme que Free Fire et Free Fire Max « copient largement de nombreux aspects de Battlegrounds, à la fois individuellement et en combinaison, y compris la fonction unique d’ouverture de jeu protégée par copyright de Battlegrounds, la structure et le jeu du jeu, la combinaison et la sélection d’armes, d’armures , et des objets uniques, des lieux et le choix global de combinaisons de couleurs, de matériaux et de textures.

Selon la plainte, Garena a commencé à vendre un jeu mobile à Singapour appelé à l’origine Free Fire: Battlegrounds (maintenant juste Fire Free) peu de temps après le lancement de PUBG en 2017 qui copiait des aspects du jeu de Krafton. Bien que les réclamations concernant ce titre aient été réglées, Krafton n’a jamais conclu d’accord de licence avec Garena, et la société n’était pas autorisée à « vendre ou distribuer des jeux enfreignant [Krafton’s] droit d’auteur » aux États-Unis.

Le 28 septembre 2021, Garena a sorti un autre jeu mobile, appelé Free Fire Max, sur l’App Store d’Apple et Google Play. Krafton dit que ce jeu arrache également des éléments de PUBG et a rapporté à Garena « des centaines de millions de dollars » de ventes, ce qui rapporte à Apple et Google beaucoup d’argent en commissions. The Verge écrit que Free Fire, qui est gratuit avec les achats intégrés, a rapporté 1,1 milliard de dollars de dépenses aux joueurs en 2021.

Krafton dit avoir demandé à Garena « d’arrêter immédiatement son exploitation de Free Fire et Free Fire Max » le 21 décembre, mais il a refusé. Krafton a également demandé à Google et Apple d’arrêter de distribuer les jeux, les deux étant toujours disponibles dans les magasins.

YouTube, propriété de Google, est également nommé dans la poursuite. Krafton a demandé à la plate-forme de supprimer toutes les vidéos présentant le gameplay de Free Fire et Free Fire Max qui enfreignent les droits d’auteur de PUBG. Il souhaite également qu’un long métrage chinois appelé BiuBiuBiu soit retiré de YouTube car il ne s’agit « rien de plus qu’une dramatisation en direct de Battlegrounds qui porte atteinte de manière flagrante ». Découvrez-le ci-dessous.

Mise à jour ci-dessous : 1. Les réalisateurs ont déclaré que ce n’était pas un film PUBG, bien qu’il s’agisse essentiellement d’un film PUBG. 2. Krafton a déclaré qu’il envisageait de poursuivre étant donné les similitudes avec l’IP PUBG. 3. Vous pouvez le regarder avec des sous-titres anglais ici : https://t.co/lS1SfdTRhj https://t.co/pBdcsqZttn —Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 15 août 2021

Krafton demande un procès devant jury dans son procès et demande des dommages-intérêts aux trois parties pour violation directe, contributive et indirecte du droit d’auteur. Il demande également les bénéfices réalisés par Apple et Google sur Free Fire et Free Fire Max « dans des montants à prouver au procès ».

Jason Golz, porte-parole de la société mère de Garena, Sea, a déclaré à The Verge que « les affirmations de Krafton sont sans fondement ».

Crédit image : Ritesh Ranjan Sett