Après l’échec de Bitcoin, Tesla accepte désormais les paiements Dogecoin

Il y a moins d’un an, Tesla et Elon Musk annonçaient la possibilité d’acheter des voitures électriques via Bitcoin. Mais pas un mois après cette annonce, cette possibilité a simplement pris fin et le prix de la crypto-monnaie a chuté.

Ne laissant pas de côté les crypto-monnaies et apportant un soutien déclaré à Dogecoin, Elon Musk annonce maintenant que Tesla accepte désormais les paiements avec cette crypto-monnaie.

Si vous espérez acheter une voiture avec des Dogecoins, oubliez ça. Tesla autorise désormais les paiements avec cette crypto-monnaie, mais uniquement sur certains produits.

Quelques produits Tesla disponibles sur Dogecoin

Les produits incluent le Cyberquad for Kids qui coûte 12 020 DOGE, environ 2 000 €, la boucle de ceinture Giga Texas, pour 835 DOGE (environ 140 €) et le Cyberwhistle, pour 300 DOGE (~ 50 €).

après ça annonce faite par Elon Musk sur Twitter, la monnaie a connu une légère croissance de 15 centimes d’euro, se stabilisant à 17 centimes.

On s’attendait déjà à ce que les crypto-monnaies soient à nouveau acceptées comme moyen de paiement chez Tesla et le support pour Dogecoin n’a jamais été caché. Désormais, on ne sait pas si ce moyen de paiement sera également disponible pour l’activité principale de l’entreprise, l’automobile.

Il est important de noter que ces ventes ne sont pas exclusives aux États-Unis d’Amérique. Au Royaume-Uni, il existe également un produit qui peut être payé via Dogecoin et il est probable que d’autres suivront.

Après l’échec que fut le début de la vente de voitures avec paiement par Bitcoin, cela pourrait être un redémarrage très intéressant dans l’univers des crypto-monnaies, tant pour Tesla que pour les consommateurs. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve.