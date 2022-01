Exynos 2200 : Samsung dit que tout va bien avec son SoC et qu’il devrait arriver avec le Galaxy S22

Cette semaine a été émasculante pour le nouveau SoC haut de gamme de Samsung. Au départ, des rumeurs indiquaient que l’Exynos 2200 aurait été retardé par l’entreprise en raison de ses mauvaises performances. Il a été dit plus tard que les mauvaises performances étaient une conséquence des problèmes de surchauffe présentés par la puce.

Cependant, la société sud-coréenne a déjà réagi et a déclaré que tout allait bien avec son prochain processeur pour appareils mobiles, et qu’il devrait même être lancé avec le Galaxy S22.

Samsung dit que tout va bien avec le SoC Exynos 2200

Après les informations peu encourageantes sur l’Exynos 2200 révélées par le leaker @IceUniverse, Samsung a alors ressenti le besoin de commenter la question. Par l’intermédiaire du journal local Business Korea, la société a publié un communiqué de presse dans lequel elle précise que tout va bien avec son nouveau SoC haut de gamme pour appareils mobiles.

Selon la marque, la puce ne rencontre aucun problème ni dans sa production ni dans ses performances. De plus, Samsung s’attend à ce que le lancement officiel de l’Exynos 2200 ait lieu avec les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S22.

Les rumeurs se sont également renforcées avec les retards de l’entreprise, avec l’arrivée de l’Exynos 2200 prévue le 11 janvier, mais qui ne devrait arriver qu’à la fin de ce mois ou début février. De plus, il y a aussi la nouvelle récente selon laquelle Samsung a annulé l’annonce de la présentation de cette puce, sans explication, après avoir effacé les traces de cette information sur ses réseaux sociaux.

Pour Business Korea, un employé de Samsung Electronics a noté que :

Nous prévoyons de dévoiler le nouveau processeur au moment du lancement d’un nouveau smartphone Samsung. Il n’y a aucun problème avec la production ou les performances de la puce.

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le mentionner ici, l’Exynos 2200 disposera d’un GPU basé sur la dernière architecture RDNA 2 d’AMD. Mais il faudra peut-être attendre le lancement et les premiers benchmarks pour appréhender plus précisément la puissance et les performances du prochain SoC de Samsung.

La marque devrait lancer le Galaxy S22 avec l’Exynos 2200 en Europe et en Corée du Sud, tandis qu’une autre variante avec le Snapdragon 8 Gen1 arrivera aux États-Unis, en Chine et en Inde.