Le nouveau smartphone pliable de Google est enfin bien en vue sur Android

Ce n’est un secret pour personne que Google prépare un nouveau smartphone de la gamme Pixel. Cela devrait suivre la tendance qui domine le marché et être plus pliable, étant probablement la base où Android 12 L sera présenté.

Bien que ce soit encore loin d’être une véritable proposition, il existe déjà plusieurs confirmations de son existence. Les dernières informations apparaissent dans Android lui-même, où le nouveau pliable de Google est déjà apparu et a montré une partie de son image.

Ce nouveau Pixel sera l’approche de Google pour une toute nouvelle gamme de smartphones qui conquiert le marché. Les pliables ne sont plus un pari sous la forme d’une curiosité pour être des propositions fermes avec leur propre marché de plus en plus attractif.

Ce que Google a créé est maintenant montré dans 2 vidéos trouvées à l’intérieur du nouvel Android 12 L. La nouvelle version bêta 2 a été évaluée et avait à l’esprit ce que l’on pense être la forme finale de ce pliable. Ce ne sont que des vidéos où il est montré comment insérer la carte SIM, mais elles montrent beaucoup de choses en réalité.

D’après ce que l’on peut voir, ce nouveau pliable devrait avoir une forme beaucoup plus proche du nouveau OPPO Find N. La première vidéo montre un écran plus large que d’habitude, comme nous l’avons, par exemple, dans les nouveaux Samsung Galaxy Fold 3 et Huawei Mate X2 .

Présent est, sur le côté droit, les boutons de contrôle du volume, ceux-ci étant les seuls boutons visibles. Dans la deuxième vidéo, il est possible de voir le Google se replier entièrement ouvert et avec sa zone utile entièrement exposée et accessible.

Il est clair dans cette dernière vidéo que la présence du pli indispensable pour ce smartphone est visible. Celui-ci a également une forme presque carrée, rappelant à nouveau la nouvelle proposition d’OPPO et sa forme finale, plus ajustée et encore plus petite que les autres.

Il est donc encore plus clair que cette nouvelle proposition de Google sera une réalité. Ce nouveau smartphone pliable devrait arriver prochainement et montrera tout le potentiel d’Android 12 L, un système dédié à ce nouveau marché et aux écrans plus grands.