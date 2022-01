Les astronomes ont peut-être trouvé une exomoune autour d’une exoplanète semblable à Jupiter

La détection sûre d’une lune en orbite autour d’une planète au-delà de notre système solaire – appelée exomoon ou lune extrasolaire – a échappé aux astronomes jusqu’à présent. Cependant, ils ont peut-être enfin trouvé ce qu’ils cherchaient depuis longtemps.

Des signes de ce qui pourrait être une exomoune en orbite autour d’une planète à plus de 5000 années-lumière ont été détectés. Si c’est réel, c’est peut-être la première lune extrasolaire que nous ayons trouvée, mais…

Il y a une exomoune en orbite autour d’une planète qui se cache de nous

Ce qui a déjà été détecté laisse planer quelques doutes, mais provoque beaucoup d’anxiété. En effet, il y a déjà eu quelques candidats exomoon non confirmés, notamment un autour d’une planète appelée Kepler-1625b.

Sur un échantillon d’environ 300 planètes, toutes observées par le télescope spatial Kepler, Kepler-1625b ressemblait le plus à Jupiter.

C’est un peu inhabituel, car Kepler a une forte tendance à rechercher les planètes les plus proches de l’étoile, et les planètes de la taille de Jupiter sont assez rares.

A expliqué David Kipping, astronome à l’Université de Columbia.

Dans l’analyse suivante, les chercheurs, lors de la revérification des données de Kepler, se sont concentrés sur la recherche de lunes en orbite autour d’exoplanètes de type Jupiter – celles qui font au moins la moitié de la taille de Jupiter avec des périodes orbitales relativement longues.

A cette époque, ils trouvèrent 70 mondes et décidèrent, à travers eux, de rechercher des signes d’exolunes.

Comment le télescope spatial Kepler recherche-t-il les planètes ?

La technique utilisée par le télescope Kepler pour rechercher des planètes utilise l’observation à la lumière des étoiles. Autrement dit, lorsqu’une planète passe devant son étoile, la lumière de l’étoile s’estompe, et cela doit se produire à intervalles réguliers pendant que la planète orbite.

Cependant, s’il y a une lune, une atténuation supplémentaire de l’étoile sera remarquée car il y a un corps supplémentaire passant entre la lentille du télescope et la luminosité de l’étoile.

En conséquence, sur les 70 mondes, Kipping et ses collègues en ont trouvé trois pour lesquels la lumière des étoiles (et son oscillation) était plus compatible avec un modèle contenant une planète et une lune qu’un modèle contenant une seule planète.

Ainsi, après avoir creusé plus profondément, ils ont attribué l’un des signaux aux effets du mouvement du télescope et un autre à l’activité à la surface de l’étoile, mais le troisième a obstinément contesté l’explication à autre chose qu’une lune.

Dans les deux premiers cas, nous sommes sûrs qu’ils sont faux, mais dans le dernier, nous ne pouvions pas « tuer » cette lune. Nous avons essayé toutes les techniques auxquelles nous pouvions penser et nous ne pouvions pas nous en débarrasser. Cette troisième planète s’appelle Kepler-1708b, et le télescope l’a regardée passer deux fois devant son étoile, toutes deux avec de petits creux supplémentaires dans la lumière des étoiles qui pourraient être attribués à une lune.

Dit Kipping.

Les chercheurs ont calculé qu’il y a environ 1 % de chances que la détection soit un faux positif causé par le bruit dans le signal.

Si l’exolune est réelle, elle fait environ 2,6 fois la taille de la Terre, beaucoup plus grande que n’importe quelle lune vue dans notre propre système solaire et seulement légèrement plus petite que l’exolune en orbite non confirmée Kepler-1625b.

Les exolunas doivent exister, il reste à les trouver

Cela peut sembler étrange, mais cela ne signifie pas que ces énormes lunes sont susceptibles d’être courantes. S’il était plus petit, le signal ne serait pas assez fort pour que Kepler le détecte.

Si ce n’était pas cette taille, nous ne l’aurions pas trouvé du tout. Tout relevé lunaire de Kepler est, par définition, un relevé de super lune.

Dit Kipping.

Donc même avec une lune potentielle d’une telle taille, les observations ne sont pas concluantes. En effet, les astronomes préfèrent généralement avoir au moins trois creux dans la lumière d’une étoile, et jusqu’à présent, seuls deux ont été détectés pour Kepler-1708b. De plus, l’étoile est relativement faible, donc le signal n’est pas particulièrement fort.

Kipping et ses collègues travaillent maintenant pour découvrir ce que nous pourrions apprendre sur ce système à partir d’observations supplémentaires, mais il est possible que l’étoile soit si faible que nous ne saurons jamais avec certitude si Kepler-1708b a une lune – un destin similaire à de l’exolune potentielle en orbite autour de Kepler-1625b. Comme mentionné, ce candidat peut simplement être condamné.

