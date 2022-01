Après tout, quand le marché disposera-t-il du Cybertruck de Tesla ?

Tesla a dans son histoire plusieurs retards dans le lancement de ses voitures. Maintenant, avec la rareté des composants, les retards ne sont pas surprenants non plus, mais avec Cybertruck, la question semble être différente.

De retard en retard, le pick-up qui devrait arriver cette année n’a plus de date de livraison associée.

Plus de retards dans le lancement de Cybertruck ?

C’est en octobre que Tesla a apporté des ajustements à la page dédiée au Cybertruck qui, en fait, prévoyait déjà plus de retards dans le lancement du pick-up. Même ainsi, l’information était visible que la production commencerait en 2022 et qu’il serait alors possible de choisir les paramètres adaptés à chaque utilisateur. Mais maintenant, cette information a tout simplement été effacée.

Le Cybertruck a été annoncé en 2019, Tesla promettant que le véhicule électrique prendrait les routes en 2021. En août de l’année dernière, l’annonce a ensuite été faite qu’après tout, il y aurait un retard, passant la limite à 2022. La plupart il est probable que cela n’arrivera pas…

Vous pourrez compléter votre configuration à l’approche de la production.

C’est l’information que l’on lit désormais sur le site lors de la précommande du Cybertruck, d’une valeur de 100 €.

Il n’y a aucune déclaration officielle expliquant cette omission et peut-être plus de dérapage au début de la production. Cependant, de nombreux facteurs peuvent contribuer à un retard.

Les défis de Tesla

La pandémie est déjà l’excuse de nombreux problèmes, mais la pénurie mondiale de puces qui affecte l’ensemble du secteur automobile (ainsi que l’industrie en général), pourrait également influencer les retards. Il y aura également des défis associés à la production de la camionnette elle-même en raison de son design futuriste.

Il faut considérer que la concurrence est déjà en train d’émerger sur le marché et que des retards successifs risquent de compromettre le succès attendu du Cybertruck de Tesla.