En 2021, près de 350 millions de PC ont été vendus et Apple est celui dont les ventes ont le plus progressé

Puisque 2021 est déjà terminée, c’est le moment d’analyser l’année écoulée et de comprendre les changements qu’elle nous a apportés, en produits et en chiffres, dans le secteur technologique.

Selon les dernières données, près de 350 millions de PC ont été vendus l’année dernière et Apple est la marque dont les ventes ont le plus augmenté par rapport à 2020.

Près de 350 millions de PC vendus en 2021

Selon les informations publiées par l’analyste de marché IDC (International Data Corporation), près de 350 millions de PC ont été vendus au cours de l’année 2021 qui est maintenant terminée. Plus précisément, le montant était de 348,8 millions d’ordinateurs vendus aux quatre coins de la planète, la valeur la plus élevée de ce marché depuis 2012. Les données incluent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les postes de travail.

Par rapport à 2020, les ventes de PC l’année dernière ont augmenté de 14,8 %. Bien sûr, la pandémie de COVID-19 a également contribué à ce résultat, puisque le confinement a favorisé l’acquisition d’ordinateurs, ainsi que d’autres produits technologiques, à des fins de travail, de loisirs ou d’études. Cependant, il est également important de mentionner que les chiffres pourraient encore être plus élevés si nous ne connaissions pas une pénurie prolongée de composants.

Au cours du seul quatrième trimestre de 2021, 92,7 millions d’unités informatiques ont été vendues, soit une augmentation de 1,0 % par rapport à la même période en 2020. Au cours de cette période, Lenovo était en tête avec 21,701 millions d’unités et une part de 23,4 %, suivi de HP (18,645 millions ; 20,1 %), Dell (17,197 millions ; 18,6 %) et Apple (7,602 millions ; 8,2 %). À la cinquième place, on retrouve ASUS (6,105 millions ; 6,6 %) puis Acer (6,036 millions ; 6,5 %).

Selon Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC Mobile and Consumer Device Trackers, le marché mondial des PC a été réinitialisé à un niveau qu’il avait bien avant la pandémie :

2021 était vraiment un retour en forme pour le PC. La demande des consommateurs pour les PC dans les marchés émergents et le transport maritime mondial est restée forte au cours du trimestre, l’offre étant un facteur de clôture. Alors que les expéditions grand public et éducatives ont diminué sur certains marchés développés, nous continuons de croire que le marché mondial des PC a été réinitialisé à un niveau beaucoup plus élevé qu’il ne l’était avant la pandémie.

Tom Mainelli, vice-président du groupe Device and Consumer Research chez IDC, souligne que l’environnement logistique difficile, ainsi que la pénurie continue de composants, montrent que le marché des PC aurait pu être encore plus important qu’il ne l’était en 2021, à la fin de l’année. avec de nombreux consommateurs qui attendent toujours leurs ordinateurs.

Apple a enregistré la croissance la plus rapide des ventes d’une année sur l’autre

Si l’on se concentre uniquement sur les chiffres annuels, on constate que Lenovo continue d’être la marque la plus vendue, avec 81 935 unités expédiées et une part de marché de 23,5 %. Viennent ensuite HP (74 104 ; 21,2 %), Dell (59 303 ; 17 %), Apple (27 775 ; 8 %) et Acer (23 906 ; 6,9 %).

Mais en comparant les ventes de 2021 avec celles de 2020, on constate qu’Apple est l’entreprise qui a le plus progressé, avec une hausse de 22,1 %. Dell suit avec 17,9 %, Lenovo avec 14,1 %, Acer avec 14 % et, enfin, HP avec 9,3 %.

