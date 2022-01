Apple arrête de blâmer les opérateurs pour avoir bloqué iCloud Private Relay avec une modification discrète de son message d’erreur

Dans le contexte : bien que certains fournisseurs de téléphonie mobile n’aiment pas l’idée d’Apple d’utiliser une fonctionnalité de navigation privée de type VNP appelée iCloud Private Relay, ils affirment qu’ils ne sont pas responsables du blocage de certains utilisateurs. Après avoir examiné la question, les développeurs de Cupertino ont discrètement apporté des modifications à la version bêta d’iOS 15.3 et à leurs pages d’assistance pour clarifier les causes possibles du blocage.

Mercredi, Apple a publié iOS 15.3 en version bêta avec une légère reformulation de son avertissement iCloud Private Relay. Private Relay est une fonctionnalité de cryptage pour les abonnés iCloud payants qui masque leur adresse IP et masque l’activité de leur navigateur afin que même Apple ne puisse pas la voir.

Plus tôt ce mois-ci, certains utilisateurs recevaient une erreur indiquant que leur fournisseur de téléphonie mobile bloquait l’utilisation de la fonctionnalité.

« Le relais privé est désactivé pour votre forfait cellulaire. Votre forfait cellulaire ne prend pas en charge le relais privé ‌iCloud‌. Avec le relais privé ‌iCloud‌ désactivé, ce réseau peut surveiller votre activité Internet et votre adresse IP n’est pas masquée par les trackers ou sites Web connus. «

Bien que des opérateurs comme Vodafone, Orange, T-Mobile et Telefonica se soient opposés à Private Relay et aient fait pression pour que les régulateurs le bloquent en Europe il y a quelques jours à peine, les fournisseurs de téléphonie mobile ont nié qu’ils bloquaient la fonctionnalité. En fait, T-Mobile a déclaré à Mark Gurman de Bloomberg qu’il avait identifié l’erreur comme provenant du fait qu’il était désactivé par défaut dans iOS, et non du fait que T-Mobile le bloquait.

T-Mobile : « Du jour au lendemain, notre équipe a identifié que dans la version 15.2 d’iOS, certains paramètres de l’appareil sont par défaut désactivés. Nous avons partagé cela avec Apple. Ce n’est pas spécifique à T-Mobile. Encore une fois cependant, nous n’avons pas largement bloqué iCloud Private « —Mark Gurman (@markgurman) 11 janvier 2022

Il a partagé ces informations avec Apple et, depuis mercredi, le message d’erreur a été modifié comme suit :

« Le relais privé est désactivé pour votre forfait cellulaire. Le relais privé n’est pas pris en charge par votre forfait cellulaire ou a été désactivé dans les paramètres cellulaires. Lorsque le relais privé est désactivé, ce réseau peut surveiller votre activité Internet et votre adresse IP n’est pas caché des trackers ou des sites Web connus. »

Les pages d’assistance d’Apple indiquent également que l’erreur peut se produire si un ou plusieurs paramètres sont désactivés. Le premier est la bascule principale du relais privé (bêta) dans le menu iCloud. Les deuxième et troisième se trouvent dans Paramètres> Cellulaire> Options et paramètres de données cellulaires> Wi-Fi> Plus d’informations. Le relais privé doit également être activé dans ces paramètres.

Même avec tous les commutateurs activés, Apple affirme qu’il est toujours possible de rencontrer des sites Web, des réseaux ou des services qui ne sont pas compatibles avec Private Relay, ce qui pourrait déclencher l’erreur. Les utilisateurs peuvent désactiver temporairement le relais privé pour éviter le message dans ces situations. Les utilisateurs peuvent également désactiver la fonctionnalité pour des réseaux individuels.