Les tribus de l’Ouest interdites d’Horizon révélées

Horizon Forbidden West accélère vers son lancement, prévu le mois prochain et dévoile au passage le monde dans lequel Aloy va évoluer.

Cette fois, des images ont été publiées sur certaines des tribus qui habiteront ce nouveau monde.

En développement par des studios expérimentés de Guerrilla basés aux Pays-Bas, Horizon Forbidden West approche à grands pas de sa sortie. C’est déjà le 18 février que le jeu sort en exclusivité sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

A un peu moins d’1 mois de voir le jour, Forbidden West voit arriver sa dernière bande-annonce. Une vidéo qui en montre un peu plus sur les tribus qui existent dans le monde d’Aloy et avec lesquelles elle va devoir composer.

Comme cela a déjà été annoncé, les habitants du monde d’Horizon sont divisés en tribus. Ce sont des tribus riches et, selon Guerrilla, avec une profondeur narrative. Oui, chaque tribu aura ses propres histoires et traditions qui la rendront unique dans le jeu.

Au fur et à mesure qu’Aloy interagit avec eux, elle prend conscience de toute leur richesse culturelle ainsi que des secrets qui pourraient être importants pour sa survie dans ce monde dangereux.

Du côté est de la frontière se trouve la tribu Oseram. Ce sont des artisans et bâtisseurs compétents qui font leur marque près de la frontière. Les Carja, par contre, craignant ce qui existe dans l’Ouest interdit, gardent leur territoire sous clé et craignent tout ce qui vient de l’extérieur.

Dans Plainsong, une peste rouge dévore les champs, révélant une biosphère en train de s’effondrer qui menace de détruire le cycle de la vie. Ici, les Utaru, tribu paisible, vivent en symbiose avec la Nature. En fait, ils chantent même pour tenter de guérir la terre mais… en seront-ils capables ?

A l’Ouest Aloy rencontrera la tribu Tenakth, composée de trois clans, différents les uns des autres selon les terres qu’ils dominent. Après des générations de violence, ils s’accrochent désormais à une paix fragile face à un nouvel ennemi : Regalla et ses rebelles. Aussi meurtrières soient-elles, il y a des rumeurs selon lesquelles une tribu encore plus forte cherche des secrets dans l’Ouest interdit.

Forbidden West se révèle comme un monde en constante évolution, où des tempêtes incessantes et une destruction imparable ravagent la résistance dispersée de l’humanité, tandis que de nouvelles machines redoutables traversent les frontières.

La vie sur Terre se dirige vers l’extinction et personne ne sait pourquoi. Aloy devra percer les secrets de ces menaces et rétablir l’ordre et l’équilibre dans le monde. Au cours de votre aventure, vous renouerez avec de vieux amis, forgerez des alliances avec de nouvelles factions belligérantes et découvrirez l’héritage d’un passé oublié.

Horizon Forbidden West est l’un des jeux les plus présentés, et celui qui génère le plus d’attentes au cours de ces deux premiers mois de 2022. Avec une sortie exclusive prévue pour Playstation 4 et Playstation 5 le 18 février, le jeu est désormais disponible en pré -réservation.