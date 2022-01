Nvidia ramène Fortnite sur iOS via GeForce Now

En bref : Jouer à Fortnite sur votre iPhone vous manque ? Si oui, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Fortnite revient sur iOS, mais pas via l’App Store. Au lieu de cela, c’est Nvidia qui le fait, apportant le jeu Battle Royale de renommée mondiale sur la plate-forme mobile.

La semaine prochaine, Nvidia lancera une version bêta fermée à durée limitée pour permettre aux joueurs mobiles de jouer à Fortnite avec un support tactile intégré via GeForce Now. Les utilisateurs iOS seront autorisés à jouer à la bataille royale d’Epic Games via le navigateur Web Safari, tandis que ceux sur Android pourront le faire via l’application Android GeForce Now.

Pour les utilisateurs d’Android, cette nouvelle pourrait être une méthode alternative pour jouer à Fortnite. Cependant, les utilisateurs d’iOS ont été privés du jeu depuis qu’Apple a supprimé la bataille royale de l’App Store en août 2020 après qu’Epic a ajouté une option de paiement direct dans son titre.

Depuis lors, Apple et Epic ont échangé des coups devant les tribunaux. La plupart des cas ont été jugés en faveur d’Apple, mais Epic a fait appel. Pendant ce temps, Fortnite est introuvable dans l’App Store, car Apple a refusé l’ajout du jeu Battle Royale jusqu’à ce que tous les appels soient épuisés, ce qui peut prendre jusqu’à cinq ans.

Si vous souhaitez essayer la bêta fermée de Fortnite sur GeForce Now mobile, n’hésitez pas à vous inscrire sur la liste d’attente. Vous aurez besoin d’un compte Nvidia et d’un abonnement GFN (les abonnés gratuits sont également éligibles). Nvidia sélectionnera les utilisateurs par lots au cours des prochaines semaines.

Fortnite est le premier jeu PC avec prise en charge du contrôle tactile à venir sur la plate-forme de jeu en nuage de Nvidia, mais la société prévoit d’ajouter d’autres titres prochainement. Cette décision permettrait à l’entreprise de s’étendre au-delà des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, augmentant ainsi sa présence dans le segment mobile.

Outre Fortnite, Nvidia a également ajouté d’autres jeux à son service de streaming de jeux en nuage, notamment The Anacrusis, Supraland Six Inches Under, Galactic Civilizations 3 et Ready or Not.