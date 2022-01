YouTube est l’une des plus grandes chaînes de désinformation, selon les vérificateurs des faits

En tant que plateforme de partage de vidéos accessible à tous gratuitement, YouTube est aujourd’hui l’un des plus grands canaux d’influence sur Internet. Cependant, en plus, les vérificateurs de faits affirment qu’il s’agit également de l’un des principaux canaux de désinformation en ligne dans le monde.

Une porte-parole de YouTube a déjà répondu au contenu de la lettre envoyée par des groupes de vérification des faits avertissant de ce problème.

Dans une lettre adressée à la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, des organismes de vérification des faits affirment que la plateforme vidéo, qui appartient à Google, est « l’un des principaux canaux de désinformation en ligne dans le monde ». Plus de 80 groupes demandent que le problème de la désinformation excessive circulant sur la plateforme soit abordé et résolu.

Tous les vérificateurs de faits responsables de la lettre appartiennent au réseau international de vérification des faits, y compris Rappler aux Philippines, Africa Check en Afrique du Sud, Science Feedback en France, entre autres.

Ce que nous ne voyons pas, c’est beaucoup d’efforts de la part de YouTube pour mettre en œuvre des politiques qui résolvent le problème. Au contraire, YouTube permet à sa plate-forme d’être gérée par des acteurs sans scrupules pour manipuler et exploiter les autres, et pour s’organiser et collecter des fonds pour eux-mêmes.