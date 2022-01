Nuro, le véhicule de transport autonome doté d’un airbag extérieur

L’évolution du monde automobile n’est pas seulement une question de proportion, de moteurs électriques et de source d’énergie. Tout change constamment. Preuve en sont les technologies accessoires. Un exemple intéressant est le Nuro, le nouveau module de livraison autonome doté d’un airbag externe.

Le spécialiste de la livraison autonome vient de présenter la troisième version de sa capsule autonome.

Nuro, le véhicule électrique avec airbag extérieur

L’avenir de l’industrie automobile est marqué par le nouveau paradigme des voitures électriques. Cependant, tout est en train de changer. Les philosophies, la conception, les systèmes de sécurité, de divertissement et de navigation. Ainsi que de nombreux autres points qui font partie de ce que nous appelons l’automobile.

Un exemple intéressant est présent dans le nouveau véhicule électrique autonome de livraison de colis. Cette « capsule » a été repensée pour pouvoir transporter davantage de commandes clients. Avec cela, l’entreprise responsable de son développement a pensé à quelque chose « out of the box » littéralement.

Nuro a été mis à jour avec des compartiments personnalisables pour différents types de marchandises et un ensemble repensé de caméras de navigation, radar, LiDAR et thermiques, pour équiper la capsule d’une vue détaillée de son environnement immédiat.

La grande nouveauté est que pour la première fois, ce véhicule dispose également d’un airbag extérieur pour protéger les piétons et les cyclistes distraits. Ces « obstacles » pourraient entrer en collision par inadvertance avec la capsule. Une image (ci-dessous) publiée par la société californienne montre l’airbag complètement gonflé. Comme on peut le voir, l’idée est que cette protection recouvre toute la face avant de la capsule autonome.

Selon la société, il s’agit de la première capsule pouvant être commercialisée à grande échelle (au besoin). Cela signifie que, contrairement aux voitures autonomes testées par Waymo et d’autres, les véhicules sur mesure de Nuro sont conçus exclusivement pour transporter des marchandises, sans espace pour les passagers ni même pour un conducteur de sécurité. En fait, il n’a même pas de volant.

Une telle conception donne au véhicule Nuro une empreinte 20 % plus petite que la voiture de tourisme moyenne, ce qui lui permet d’occuper le minimum absolu d’espace sur la route.

Nuro a testé les versions précédentes de son véhicule sur les routes publiques dans trois États et s’est associé à des sociétés telles que Kroger, FedEx, Domino’s et CVS Pharmacy.

Comment le service a-t-il été conçu ?

Ce sera finalement l’avenir des livraisons. Ainsi, les clients sélectionnés peuvent passer une commande auprès d’une entreprise locale, telle qu’une épicerie ou une pizzeria, à l’aide de l’application pour smartphone de Nuro. Lorsque le véhicule autonome porteur de la commande arrive à son adresse de destination, le client reçoit une alerte par téléphone.

Ensuite, il doit y avoir un échange de codes entre le client et le véhicule pour déverrouiller le compartiment qui contient votre commande.

En plus de tests supplémentaires dans des situations réelles, Nuro testera également sa nouvelle capsule sur une piste d’essai fermée en cours de construction dans l’État du Nevada, aux États-Unis, où il fabriquera également la nouvelle capsule.

C’est le véhicule que nous allons mettre à l’échelle pour améliorer la vie quotidienne de millions de personnes, et nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’il soit sur la route juste devant votre porte.

La société a déclaré dans une note sur son site Web.

Nuro a déjà des accords et des essais avec de grandes marques comme 7-Eleven, CVS, FedEx et Kroger, mais fait face à une concurrence plus rude de Walmart, Uber et des fabricants comme Ford.