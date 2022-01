Des flics américains licenciés pour avoir attrapé des « Pokemons »

Il est vrai que la « fièvre » Pokémon n’est plus ce qu’elle était, mais le défi demeure. Deux agents du LAPD ont été licenciés pour avoir ignoré un appel de secours pour un vol dans un centre commercial californien.

Selon les informations, les agents ont préféré partir à la chasse aux Pokémon plutôt que de collaborer au braquage.

Les policiers de Los Angeles, Luis Lozano et Eric Mitchell, ont rejeté les appels des patrouilles demandant des renforts pour contrôler un braquage de magasin. Selon des documents judiciaires rendus publics la semaine dernière, les deux policiers ont choisi de rechercher deux figurines virtuelles du jeu vidéo Pokémon Go.

Le système de communication de la patrouille a enregistré les conversations des deux officiers, qui ont commenté l’apparition soudaine d’un « Ronflex », l’une des créatures virtuelles de l’univers Pokémon, rare à capturer.

Les deux officiers ont capturé Ronflex et ont suivi l’autre créature virtuelle. « Cette chose me bat », a déclaré Mitchell, se référant à « Togetic », selon les documents. Les agents ont été accusés d’inconduite pour, entre autres, ne pas avoir répondu à l’appel à l’aide, avoir joué à Pokémon Go en patrouille et avoir fait de fausses déclarations sur l’affaire.

Devant le tribunal, les deux agents ont admis avoir ignoré la demande de sauvegarde, mais ont nié jouer à Pokémon Go, affirmant qu’ils ne parlaient que du jeu.

Lorsque le jeu Pokémon Go est apparu, il y a eu un véritable « boom » d’utilisateurs qui ont commencé à errer frénétiquement dans les rues à la recherche de ces personnages bien-aimés. Cependant, la popularité a un peu diminué avec le temps, laissant la place à d’autres jeux qui faisaient leur apparition.

Le jeu Pokémon Go consiste à localiser et capturer des créatures de cet univers qui apparaissent virtuellement dans des lieux réels, visibles uniquement à travers les téléphones portables.