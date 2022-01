L’élément solo de Star Citizen, Squadron 42, est toujours "un ou deux ans" un moyen

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Même si vous n’avez aucun intérêt à jouer à Star Citizen, la perspective de son élément solo rempli de stars hollywoodiennes, Squadron 42, est séduisante. Malheureusement, le jeu est encore à au moins un ou deux ans de la fin, selon le développeur.

C’était à l’époque pré-Covid de 2018, lorsque Squadron 42 a obtenu sa bande-annonce de stars montrant Gillian Anderson, Mark Hamill, Gary Oldman, Mark Strong, John Rhys Davies, Liam Cunningham, Ben Mendelsohn et Henry Cavill. Quelques mois plus tard, le développeur Cloud Imperium Games (CIG) a annoncé que son lancement était prévu pour l’été 2020, mais, comme nous le savons, cela ne s’est jamais produit.

Ceux qui anticipaient la sortie du jeu ont été particulièrement découragés fin 2020 lorsque le patron du studio, Chris Roberts, a déclaré que ce serait « fait quand ce serait fait ». L’escadron 42 était également manifestement absent lors de la CitizenCon en octobre dernier.

Pour ceux qui espèrent que 2022 pourrait être l’année où nous verrons enfin ce qui pourrait être une version moderne de la série classique Wing Commander de Roberts, le COO de CIG, Carl Jones, a confirmé dans un récent numéro de MCV/Develop que cela n’arrivera pas.

Il semble que le déménagement de CIG de son siège social à Manchester et son intention d’embaucher 1 000 personnes supplémentaires maintiennent Roberts, qui vivait à Los Angeles, très occupé.

« Je suppose que nous verrons combien de temps [Roberts] doit être fini [in the UK] », a déclaré Jones. «Mais oui, cela pourrait prendre un ou deux ans de plus. Il passe plus de temps ici avec l’équipe Squadron 42 et avec nos autres développeurs, mais ce sera cette année qu’il déménagera pour de plus longues périodes. Espérons que cela signifie que nous pouvons progresser plus rapidement jusqu’à l’achèvement de Squadron 42. Nous voulons terminer ce match, mais il le sera lorsqu’il sera prêt.

Bien que nous ayons collecté plus de 400 millions de dollars de financement participatif et que plusieurs éléments jouables soient en place, nous ne savons toujours pas quand la version finale de Star Citizen arrivera. Le jeu est entré en pré-production il y a environ 11 ans, et son développement prolongé est exacerbé par Covid, donc il reste à voir si la campagne solo de Squadron 42 arrivera vraiment d’ici un an ou deux.