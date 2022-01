Microsoft apporte à nouveau des améliorations importantes à son interface pour Windows 11

Ce n’est pas seulement maintenant le grand changement que Microsoft doit faire évoluer dans Windows 11. Nous avons suivi cette transformation, qui reprend maintenant forme et montre à quoi ressemblera la nouvelle interface du système d’exploitation le plus utilisé.

De nouvelles étapes ont maintenant été franchies avec la dernière version de Windows 11, avec des nouvelles intéressantes et importantes. Celles-ci sont très visibles et donneront aux utilisateurs beaucoup plus d’informations et surtout de manière plus directe et visible.

Les versions publiées par Microsoft ont apporté des changements importants qui modifient complètement l’interface de Windows 11. Le géant du logiciel a son chemin bien tracé et sait où il veut emmener son système et les applications qui y sont présentes.

Avec la version désormais sortie, Microsoft se recentre sur certains éléments qu’il avait déjà commencé à modifier. Nous parlons entre autres du contrôle du volume et des notifications de luminosité de l’écran, de l’activation et de la caméra et du microphone.

Ceux-ci sont désormais centrés sur la barre des tâches, afin qu’ils soient plus visibles et accessibles. Ces notifications ne pourront pas être contrôlées avec la souris et n’apparaîtront que lorsque ces éléments sont contrôlés avec le clavier, comme dans le cas de l’augmentation ou de la diminution du volume.

C’est un domaine sur lequel Microsoft a beaucoup parié avec Windows 11, en particulier dans sa forme et son utilité. Ces notifications ont été modifiées et sont devenues plus rondes et plus opaques pour être encore plus visibles pour l’utilisateur.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, Windows 11 build 22533 vise également à apporter quelque chose de nouveau à l’application Your Mobile. Cela aura une nouvelle interface pour passer des appels, avec de nouvelles icônes, polices et autres changements. Ce n’est pas encore un travail fini de la part de Microsoft.

Bien sûr, il existe encore des correctifs généraux dans Windows 11 lui-même, mais ceux-ci sont loin de l’œil de l’utilisateur. Microsoft prépare un système entièrement repensé et renouvelé, qui commence maintenant à prendre une forme plus cohérente et définitive.