Microsoft fait ses adieux aux indicateurs de luminosité et de volume de l’ère Windows 8 dans la dernière version de Windows 11 Insider

Conclusion : Microsoft continue de moderniser les composants Windows, en les alignant esthétiquement sur le langage de conception de son dernier système d’exploitation, tout en apportant d’autres correctifs et améliorations sous le capot. Dans Insider Preview Build 22533 pour Windows 11, ces modifications de conception sont reflétées dans les nouveaux indicateurs matériels pour la luminosité, le volume, le mode avion et l’appareil photo. L’aperçu apporte également de petites mises à jour pour la barre des tâches, le menu WinX et l’application Votre téléphone de Microsoft.

Le traitement des coins arrondis arrive sur les indicateurs matériels de Windows 11, remplaçant la barre noire verticale de l’ère Windows 8 pour contrôler des éléments tels que le volume et la luminosité auxquels nous sommes habitués depuis près d’une décennie.

Inclus dans le dernier Insider Preview de Microsoft, l’indicateur modernisé supprime la valeur numérique pour un minimalisme ajouté et apparaît désormais horizontalement juste au-dessus de la barre des tâches. L’apparence mise à jour de ces commandes honore les modes sombre/clair du système d’exploitation et correspond désormais étroitement à leur apparence dans le panneau Paramètres rapides.

La version d’aperçu permet également aux utilisateurs de désinstaller l’application Horloge par défaut et leur permet de rechercher et/ou d’épingler la fonction d’accessibilité « Accès vocal » de Windows 11 dans la barre des tâches ou Démarrer pour interagir facilement avec le système d’exploitation via des commandes vocales.

Un changement plus subtil implique le menu WinX (Win + X), où l’étiquette « Applications et fonctionnalités » a été renommée « Applications installées ». De plus, Microsoft a mis à jour la fenêtre des appels « en cours » pour son application Votre téléphone avec de nouvelles icônes, polices et interface utilisateur, et a également inclus plus d’une douzaine de correctifs dans cette version d’aperçu.

Les corrections de bugs dans cette version ciblent la barre des tâches, la stabilité générale du système, le fenêtrage, la saisie, ainsi que l’application Photos et paramètres. Comme prévu, il existe également plusieurs problèmes avec ces composants que Microsoft a reconnus. Les initiés peuvent rencontrer des problèmes lors de l’utilisation de la fonction de recherche ou lors du changement de méthode de saisie. De plus, la force du signal des réseaux Wi-Fi disponibles peut être inexacte et la fonction widgets peut mal se comporter lors de l’alignement de la barre des tâches ou lors de l’utilisation de plusieurs écrans.

Il n’y a actuellement aucun délai pour le moment où les modifications de conception et les correctifs susmentionnés sur le canal de développement seront rendus publics, mais cela pourrait se terminer dans le cadre d’une mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 prévue pour le second semestre de cette année.