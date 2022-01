Sony accélère la production de la PlayStation 4 alors que la PlayStation 5 est en rupture de stock

Si vous recherchez une PlayStation 5, ou même une Xbox Series X, vous avez certainement fait face à un défi presque impossible. En effet, ce sont les consoles les plus touchées par la pénurie de composants, car ce sont également les dernières et le haut de gamme de Sony et Microsoft, respectivement.

Cependant, selon des informations récentes, alors que l’on ne voit toujours pas la PS5 en abondance dans les rayons des magasins, Sony misera davantage sur la production de sa sœur aînée, la PlayStation 4, afin que les joueurs aient au moins un modèle disponible à l’achat. .

Sony accélère la production de PS4 pour combler la pénurie de PS5

Selon les derniers rapports de sources liées à l’industrie, Sony maintiendra non seulement la production de la PlayStation 4 en 2022, mais augmentera également la quantité de production. La raison en est qu’il n’y a pas de stock de la dernière PlayStation 5, en raison de la pénurie marquée de composants qui se fait encore fortement ressentir dans plusieurs secteurs.

Cependant, Sony n’avait également jamais officiellement annoncé qu’il cesserait de produire la PS4, certains mouvements ont pris en charge cela. Il y a un an, nous vous annoncions que la marque japonaise avait mis fin à la majeure partie de la production de la PlayStation 4. De plus, certaines sources liées au secteur mentionnaient que la société envisageait d’arrêter la production de cette console fin 2021. Et peut-être s’arrêterait-il vraiment sans la pénurie de composants pour changer les virages.

Les détails indiquent que cette stratégie de Sony ajoutera environ un million d’unités PlayStation 4 cette année, afin de compenser la pression ressentie dans la production du stock PS5.

Selon Bloomberg, un porte-parole de l’entreprise a confirmé que la production de la PS4 se poursuivrait cette année et qu’il n’était pas prévu d’arrêter sa production, affirmant même que « c’est l’une des consoles les plus vendues de l’histoire et il y a toujours un croisement entre les générations« .