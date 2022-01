iServices et SLB proposent un iPhone 13 ! Mais attention aux arnaques…

iServices et SLB organisent ensemble un Giveaway pour offrir un iPhone 13 et un maillot SLB à ceux qui suivent leurs pages Instagram respectives.

Giveaway sera actif jusqu’à la fin d’aujourd’hui à 23h59. Cependant, il faut faire attention aux nombreux comptes frauduleux qui, entre-temps, voient le jour. C’est une pratique courante avec des comptes de marques déjà célèbres et des prix alléchants.

« Fraude » sur Instagram. Comment travaillent-ils?

Après avoir mis en place une page similaire, les « escrocs » envoient des messages privés aux utilisateurs, les informant qu’ils ont gagné le concours et demandent des détails, incluant parfois des coordonnées bancaires et de carte de crédit… le but est toujours le même : voler des données !

« Malheureusement, les comptes frauduleux sont un gros problème pour tous les amateurs en ligne – et plus la marque est grande, plus elle est susceptible d’attirer des escrocs qui la suivent et qui voudront profiter du moment où le passe-temps a lieu », déclare Vânia Guerreiro. , directeur marketing chez iServices.

« Nous nous attendions déjà à ce qu’il en soit de même dans cette compétition avec SLB. Pour cette raison, les règles de ce Giveaway sont très explicites et nous avons pris soin d’ajouter des mesures anti-fraude à ses termes et conditions. Nous soulignons que le gagnant de ce concours sera contacté exclusivement via le compte officiel SLB », explique Vânia Guerreiro.

Netcost-security.fr vous laisse quelques-uns des principaux conseils pour éviter la fraude :