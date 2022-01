WhatsApp et Instagram pourraient même cesser de faire partie du groupe Facebook

La nouvelle n’est pas exactement une nouveauté. Pour l’autorité de la concurrence des États-Unis d’Amérique, la Federal Trade Commission (FTC), l’entreprise Meta dispose de trop de services pertinents dans le segment des communications et des réseaux sociaux et veut donc forcer l’entreprise à abdiquer certains pouvoirs.

Maintenant, un tribunal américain a donné le feu vert à la FTC pour aller de l’avant avec une décision de justice qui oblige Meta à vendre certains de ses services, à savoir WhatsApp et Instagram.

La société Meta possède actuellement Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Novi et développe actuellement ses plus grands efforts dans ce que sera l’avenir de la communication et de l’interaction virtuelle, Metaverso.

Pour l’autorité américaine de la concurrence, ce sont trop de pouvoirs entre les mains d’une seule entreprise et, par conséquent, elle souhaite voir certains services supprimés.

Désormais, suite à une décision d’un tribunal fédéral, le procès contre le monopole du groupe Meta, anciennement Facebook, va avancer. La FTC est responsable de la surveillance de la concurrence et de la protection des consommateurs, et a reçu le « feu vert » pour poursuivre le processus de désintégration de l’entreprise.

Meta devra dire au revoir à Instagram et WhatsApp

La FTC accuse l’entreprise d’avoir construit un monopole « illégal » en acquérant des concurrents potentiels. La société de Mark Zuckerberg a demandé au tribunal de rejeter l’action en justice, cependant, le juge du tribunal de Washington, James Boasberg, a rejeté mardi la requête de Facebook pour une requête contre la procédure réglementaire et a décidé que le processus devait se poursuivre. .

La FTC « pourrait avoir une tâche difficile à l’avenir pour prouver les allégations », mais l’affaire ne sera pas classée, a déclaré le juge Boasberg.

Ce n’est pas la première fois que l’organisme de réglementation porte plainte contre Facebook. Mais l’année dernière, le tribunal a noté que la FTC « n’avait pas invoqué de faits suffisants pour étayer l’enquête réglementaire, soupçonnée d’avoir enfreint les règles de la concurrence ». Cependant, le juge a donné à la FTC l’opportunité de modifier le libellé du procès, en celui-ci maintenant approuvé.

« Le tribunal refuse de se lancer dans la spéculation, il conclut simplement qu’à ce stade de la requête où les allégations de la FTC sont considérées comme vraies, l’agence a déclaré une réclamation antitrust plausible », lit-on dans un document Boasberg du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia.