Hacker dit qu’il peut contrôler plus de 25 voitures électriques Tesla sur la planète

Toute la technologie apportée par les voitures électriques de Tesla ouvre la porte aux problèmes de sécurité. Celles-ci ont déjà été détectées par le passé et même résolues, mais de nouvelles situations pertinentes et préoccupantes ne manquent pas de se présenter.

Une nouvelle situation s’est maintenant présentée et on se rend compte qu’un pirate informatique prétend avoir accès à 25 voitures électriques Tesla à travers le monde. Cela garantit la possibilité de contrôler ces voitures à distance et sans limites.

Hacker contrôle plus de 25 voitures électriques

Il n’a que 19 ans, mais il semble avoir réussi à accomplir quelque chose que beaucoup ont tenté en vain. D’après ce qu’il a révélé sur son compte Twitter, David Colombo garantit avoir accès à plus de 25 voitures électriques Tesla réparties dans 13 pays.

Il garantit qu’en plus de pouvoir accéder à distance aux voitures, il est également possible de contrôler ces véhicules et de connaître précisément leur localisation. Il n’a pas encore révélé publiquement comment il peut le faire, mais il a donné cette information à Tesla pour évaluation.

Néanmoins, je peux maintenant exécuter des commandes à distance sur plus de 25 Tesla dans 13 pays à l’insu des propriétaires. En ce qui concerne ce que je suis capable de faire avec ces Tesla maintenant.

Cela inclut la désactivation du mode Sentry, l’ouverture des portes/fenêtres et même le démarrage de la conduite sans clé. [2/X] – David Colombo (@david_colombo_) 11 janvier 2022

Possible d’intervenir à distance dans ces véhicules

Basé en Allemagne, David Colombo a également révélé que le problème est lié à la façon dont les informations nécessaires pour se connecter aux voitures électriques. Celle-ci est stockée de manière non sécurisée par Tesla et devient ainsi simple d’accès et de consultation.

D’après ce qu’il a publié sur Twitter, le contrôle des voitures qu’il gérait ne lui permet pas d’interférer avec la conduite. Pourtant, il a la capacité d’allumer le système de divertissement ou les lumières des voitures électriques de Tesla. Vous pouvez même déverrouiller des véhicules sans utiliser la clé et désactiver les systèmes de sécurité.

Oui, je pourrais potentiellement déverrouiller les portes et commencer à conduire les Tesla concernées. Non, je ne peux pas intervenir auprès de quelqu’un qui conduit (autre que le démarrage de la musique au volume maximum ou des feux clignotants) et je ne peux pas non plus conduire ces Tesla à distance. [7/7] – David Colombo (@david_colombo_) 11 janvier 2022

Problème de sécurité étudié par Tesla

Un post fait plus tard révélé que vous avez déjà contacté l’équipe de sécurité Tesla et qu’ils enquêtaient déjà sur le problème. Le créateur de voitures électriques devrait bientôt contacter et fournir des mises à jour qui surviennent sur cette panne de véhicule.

C’est encore une autre situation de sécurité affectant les voitures électriques de Tesla qui n’était pas attendue. Toutes les technologies associées accessibles à distance ouvrent la porte à tout pirate informatique, qui peut prendre le contrôle à distance.