Une fonctionnalité essentielle pour que les gauchers utilisent des montres intelligentes arrive sur Wear OS

Il est clair pour tout le monde que Google est de retour sur Wear OS et les smartwatches. Le géant de la recherche s’est allié à Samsung et de ce partenariat, les premiers résultats importants sont déjà apparus, Wear OS en étant la première preuve.

Maintenant, et après 4 ans de demandes insistantes, une nouveauté pour ce système va bientôt faire son apparition. Enfin, les gauchers pourront utiliser les montres connectées Wear OS de manière adaptée et sans avoir à changer leur façon d’être.

Les montres connectées ne sont pas prêtes pour les gauchers

Comme la plupart des montres, les montres connectées sont également conçues pour être portées par des droitiers. C’est la forme normale et la plus utilisée, étant préparée pour être sur le poignet gauche et avec son interface dans une position (comprise comme) naturelle.

Reste qu’il y a ceux qui souhaitent porter ces smartwatches au poignet droit, mais avec une interface adaptée. Wear OS n’avait pas cette fonctionnalité et depuis 2018, elle est demandée par de nombreux utilisateurs de ces smartwatches.

Wear OS recevra de nouvelles fonctionnalités dans son interface

La bonne nouvelle, c’est que cela a finalement été préparé par Google et que très bientôt Wear OS aura la possibilité d’inverser son interface. Cela a été marqué comme géré et sera incorporé dans les prochaines versions. On ne sait pas encore comment cela fonctionnera ni comment cela arrivera.

Google avec de nouvelles fonctionnalités pour l’interface de la montre

En fait, les utilisateurs gauchers disposaient déjà d’une application qui résolvait ce problème. Il s’appelle Lefty et vous permet de retourner l’interface de l’horloge. Néanmoins, cela ne change aucune autre fonctionnalité de la montre intelligente, telle que les couronnes ou les boutons rotatifs.

La possibilité de porter les montres intelligentes au poignet gauche sera un excellent ajout à Wear OS. Enfin, les gauchers pourront porter leur montre connectée à n’importe quel poignet, l’interface s’adaptant aux besoins de l’utilisateur.