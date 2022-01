La deuxième bêta d’Android 12 L est arrivée pour les smartphones de Google

Même avec Android 12 sorti très récemment, Google ne semble pas avoir arrêté le développement de ce système et a déjà montré Android 12 L. Celui-ci est dédié à une nouvelle classe d’appareils, qui conquiert de plus en plus le marché.

On parle de pliables et de tablettes, qui disposent ainsi d’un système dédié adapté à leurs écrans. Cette nouvelle version du système Google a maintenant été mise à jour et a atteint la bêta 2 d’Android 12 L, avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Android 12 L pourrait être une version que de nombreux utilisateurs du système de Google attendaient. Toujours ajusté et adapté aux smartphones, il ne fonctionnait pas parfaitement sur ces écrans plus grands, de plus en plus fréquents sur les smartphones et une habitude sur les tablettes.

Ainsi, cette nouvelle version est en test depuis un certain temps, bien que sur un ensemble limité d’équipements. Une nouvelle version est maintenant arrivée, elle prépare l’arrivée des nouveautés et, surtout, avec de nombreuses améliorations et corrections de bugs découverts par Google.

12L Beta 2 est maintenant disponible ! Essayez la prochaine version bêta de la fonctionnalité de suppression de 12L pour les appareils à grand écran. Disponible aujourd’hui sur Pixel et Emulator, et dans les prochains jours sur Lenovo Tab P12 Pro. Nous travaillons également à amener 12L sur Pixel 6 bientôt. Notes de version → https://t.co/J6A7dgGE4b pic.twitter.com/YrzCgwJd17 – Développeurs Android (@AndroidDev) 12 janvier 2022

Google a révélé que cette nouvelle version d’Android 12 L apporte la correction de plusieurs problèmes d’interface qui devaient être modifiés. À titre d’exemple, nous avons l’horloge de l’écran de verrouillage, qui n’était pas centrée ou les icônes de l’application n’apparaissaient pas dans certaines situations.

Il y a encore quelques changements qui seront appliqués dans cette nouvelle version, comme quelques ajustements à l’interface elle-même. Certaines icônes sont désormais plus grandes et donc de plus en plus faciles à lire. De plus, certains bugs ont été traités et corrigés.

Comme la version précédente, la bêta 2 d’Android 12 L n’est disponible que pour les smartphones Google. Fait intéressant, les nouveaux Pixel 6 et 6 Pro sont sortis, mais ils devraient bientôt avoir accès à cette nouvelle version. Aussi la Lenovo Tab P12 Pro, présente depuis le début des tests, recevra la nouvelle version dans quelques jours.

Ce devrait être l’avant-dernière version de test d’Android 12 L. Google prévoit de lancer la nouvelle version en mars, ayant préparé pour l’époque une autre surprise, qui pourrait être un smartphone, éventuellement dans la catégorie pliable, qui utilisera cette nouvelle version nativement et montrant son potentiel sur le marché.