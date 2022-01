Un adolescent hacker obtient le contrôle à distance de plus de 20 Tesla

Facepalm : Cette semaine, un adolescent a signalé qu’il avait obtenu un accès à distance à environ deux douzaines de voitures Tesla dans plusieurs pays et qu’il tentait de contacter leurs propriétaires. La liste des choses qu’il peut faire aux véhicules concernés est longue et dangereuse.

David Columbo, dix-neuf ans, spécialiste de la sécurité informatique signalé dans un fil Twitter lundi et mardi qu’il a pris le contrôle total de plus de 25 Teslas dans 13 pays à l’insu de leurs propriétaires. Il ne veut pas révéler exactement comment il l’a fait jusqu’à ce qu’il signale la vulnérabilité à l’organisation à but non lucratif Mitre. Cependant, Columbo a déclaré que cela était dû à des erreurs de la part des propriétaires, et non à une faille de sécurité dans le logiciel de Tesla.

Donc, j’ai maintenant le contrôle à distance total de plus de 20 Tesla dans 10 pays et il semble qu’il n’y ait aucun moyen de trouver les propriétaires et de le leur signaler… – David Colombo (@david_colombo_) 10 janvier 2022

Columbo a déclaré qu’il pouvait rechercher l’emplacement précis de chaque voiture, désactiver leur sécurité, ouvrir leurs portes et fenêtres même lorsqu’ils sont sur la route, lire de la musique et des vidéos YouTube à plein volume, et plus encore. Bien que Columbo ne puisse pas conduire à distance les voitures, il pourrait les voler s’il se trouvait à leurs emplacements physiques. L’équipe de sécurité de Tesla a déjà dit à Columbo qu’elle étudiait la question.

Même si Columbo dit que ce n’est pas la faute de Tesla, cela pourrait toujours être un problème de relations publiques pour l’entreprise, décrivant les voitures comme de plus en plus vulnérables dans l’esprit des consommateurs. Vers la fin de l’année dernière, Tesla a rappelé un nombre important de véhicules vendus aux États-Unis en raison de problèmes de couvercle de coffre. Cet incident pourrait également affecter le développement du mode de conduite autonome de Tesla, qui est toujours en version bêta.