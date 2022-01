La Chine construit une lune artificielle

La Chine possède déjà ce qu’elle appelle un soleil artificiel. Comme cela ne suffit pas, et pour répondre aux investigations qu’il entend mener sur les conditions lunaires, le pays va construire une lune artificielle.

C’est encore une autre mesure à prendre par la Chine pour concurrencer d’autres pays dans l’exploration spatiale.

La curiosité pour ce qui se trouve au-delà de la Terre est immense et les scientifiques tentent, de la meilleure des manières, de découvrir les objets sans fin dispersés dans l’espace. En ce sens, les scientifiques chinois seraient en train de construire une lune artificielle. Cette installation permettra de simuler les conditions lunaires et d’assister les investigations sur le satellite naturel.

Selon Li Ruilin de l’Université chinoise des mines et de la technologie, la lune artificielle qui sera construite par les scientifiques se trouve à l’intérieur d’une chambre à vide de seulement 60 centimètres de diamètre et sera, en principe, rendue officielle plus tard cette année.

Certaines expériences, comme un crash test, ne nécessitent que quelques secondes dans le simulateur. Mais d’autres, comme les tests de glissement, peuvent prendre plusieurs jours.

Li Ruilin a déclaré au South China Morning Post.

Pour simuler la Lune, les scientifiques ont utilisé un champ magnétique suffisamment puissant pour magnétiser et faire léviter de petits objets. Après tout, l’installation a été inspirée par les expériences réalisées par Andrew Geim, dans lesquelles le physicien faisait léviter des grenouilles à l’aide d’aimants.

La Chine s’envole dans l’espace

Cette lune artificielle apparaît à un moment où la Chine investit sérieusement dans l’exploration spatiale, afin de se rapprocher d’autres forces en la matière comme la Russie et les États-Unis d’Amérique. En fait, l’agence spatiale chinoise espère que cette installation aidera à préparer le pays à sa première mission habitée vers la Lune.

Il est rappelé que la Chine a récemment annoncé que sa sonde Chang’e-5 a détecté de l’eau sur le satellite naturel. Cette croissance et cet investissement dans sa capacité de recherche et les connaissances qui en découlent visent à atteindre des agences telles que la NASA – ainsi que d’autres privés – qui ont également des plans très ambitieux pour les années à venir.

