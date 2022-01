iOS 15.2.1 est arrivé ! Il est temps de mettre à jour votre iPhone

BANLVS Montre Connectée Femme, Smartwatch Sport IP68 avec Fonction Féminine, Montre Intelligente 24 Modes Sportifs, Fréquence Cardiaque, Oxygène Sanguin, Météo, Réveil, Calories pour Android iOS Or

✨【2022 Nouveau Design Plus Remarquable】La nouvelle montre connecter pour femme utilise un écran rond TFT-LCD de 1,28“, 240*240 résolution HD, apporter une vision plus large et plus claire, et l'écran utilise une couche oléophobe pour réduire les traces de doigts et les taches d'eau. De plus,2 bracelets remplaçables (acier et silicone), laissez-vous adapter à différentes occasions. L'APP contient 50+ cadrans, vous pouvez également cadrans personnalisés pour répondre à vos divers styles. 💕【Vie Saine, Suivez à Tout Moment】BANLVS montre connectée femme prend en charge l'enregistrement de votre période menstruelle, période de grossesse, et de votre période de sécurité, comprendre l'état du cycle. De plus, le dernier capteur de fréquence VC31B est utilisé, Non seulement peut surveiller la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang et sommeil pendant 24h, mais également enregistrer la fréquence cardiaque au repos des 7 derniers jours, protégez votre santé sous tous ses aspects. 💪【Créez Votre Vie Sportive Exclusive】Dispose de 24 modes sportifs, tels que la course, le cyclisme, le yoga, la randonnée, l'alpinisme, etc. Cette smartwatch fournit également des données d'exercice détaillées telles que la distance, les calories et les pas. Pour rendre chaque exercice plus professionnel et scientifique. Il a IP68 étanche pour répondez aux besoins imperméables du lavage quotidien des mains, de la pluie, de la natation, etc. Remarque : ne pas utiliser dans l'eau chaude. 📧【Partenaire de Rappel Intelligent Quotidien】Portez BANLVS montre connectée, restez à jour avec les appels et les informations, y'compris les informations sociales telles que Facebook, Twitter, Skype, TikTok, etc. Dans le même temps, il a plus de fonctions telles que la météo, le rappel sédentaire, le rappel boire de l'eau, le rappel de réunion, le réveil, le contrôle de la musique, le contrôle de la caméra, le chronomètre, etc, ce qui rend la vie plus pratique et le travail plus efficace. ⌚【Expérience d'autonomie de la Batterie Plus Longue】Équipée d'une batterie de 200 mAh, utilisant un processeur haute performance et basse consommation, Chargez pendant 2 heures, utilisation normale pendant 5 à 7 jours, le temps d'attente est d'environ 15 jours. Résolvez votre problème de charge quotidien. La montre intelligente est compatible avec Android 4.4 et iOS 8.0 ou supérieur. Laissez votre téléphone aller avec BANLVS montre, vivez une expérience extraordinaire.