Hystera : Fall of Human, un jeu de tir qui voyage dans le temps

Hystera : Fall of Human, est un FPS qui présente une idée extrêmement originale et qui pourrait s’avérer être une agréable surprise.

A une époque où de nouvelles idées sont de plus en plus recherchées, Histera semble les avoir. Venez mieux connaître le jeu.

En effet, à l’heure où les équipes de développement cherchent à trouver le Graal pour leurs jeux, c’est-à-dire à trouver les éléments les plus différenciants qui les rendent uniques de la concurrence, Histera : Fall of Human semble avoir quelque chose.

En cours de développement par les Dutch StickyLock Games, le jeu est un FPS en ligne compétitif (gratuit) apparemment normal, qui se déroule dans des arènes apparemment normales, où les joueurs se battent à mort dans des affrontements où ils peuvent utiliser diverses armes.

Pour l’instant, tout va bien et pas de grande nouvelle. Or, c’est précisément dans ce contexte que réside la grande curiosité d’Hystera.

L’équipe qui développe le jeu a imaginé une manière extraordinairement créative d’innover, qui consiste, pendant le jeu lui-même, à changer le scénario d’une saison à l’autre. L’idée est simple… nous pouvons être au milieu d’une confrontation dans un scénario de Seconde Guerre mondiale et soudain le scénario change pour un environnement futuriste… ou préhistorique.

Pour le moment, seuls ces 3 scénarios sont prévus :

paysages préhistoriques

La ville de Novgorod dévorée par la Seconde Guerre mondiale

Ville futuriste de la ville de Montorro.

Mais plus que l’environnement, tout le reste change aussi, des caractéristiques et interactions de ce nouvel environnement et même des armes que nous équipons au combat. Autrement dit, c’est comme si tout le combat était transporté dans le futur (on peut s’attendre au contraire), avec tout ce qui s’y déroule.

Une idée très simple et complètement bouleversante par rapport à ce à quoi nous sommes habitués. Et cela même, en termes de gameplay, présentera également différents niveaux de demande aux joueurs.

Quant aux modes de jeu, 3 sont prévus dont Team DeathMatch, Capture the Flag et Free for All.

Dans le passé, nous avons vu plusieurs exemples de jeux qui proposent une génération de carte dynamique, comme Returnal. Cependant, son fonctionnement consiste à générer la prochaine pièce/scénario dans lequel nous entrerons, tandis que Hysteria va un peu plus loin et modifie efficacement le scénario autour du joueur.

Plus vous pensez au jeu et aux possibilités offertes par ce système, il ne faudra pas grand-chose pour prédire de nouveaux scénarios et saisons à l’avenir et à travers l’une des vidéos présentées ci-dessus, nous pouvons voir l’engagement de l’équipe à fournir un éditeur de niveau .

Grâce à cet éditeur, les joueurs pourront créer leurs propres scénarios dans l’une des saisons disponibles, ouvrant ainsi la porte à une immensité de possibilités.

Toujours pas de date de sortie annoncée, Histera : Fall of Human devrait arriver l’année prochaine sur les principales plateformes, dont la VR. Cependant, un Early Access est prévu sur Steam, également sans date dévoilée.