Découverte d’une nouvelle exoplanète qui a la forme particulière d’un ballon de rugby

La Terre n’est pas une sphère parfaite, elle est aplatie aux pôles. Cependant, la forme des planètes a cette caractéristique commune, leur aspect sphérique. Malgré cela, il existe d’autres formats moins conventionnels qui caractérisent certaines étoiles et que l’astronomie connaît depuis quelques décennies. Un exemple est une exoplanète qui a été engloutie par son étoile, la métamorphosant en forme de ballon de rugby.

Avec le développement de l’étude de l’Univers, cette liste de planètes étranges s’est allongée. WASP-103b est une autre exoplanète qui a également la forme étrange appelée sphéroïde aplati.

L’étoile déforme une exoplanète en forme de ballon de rugby

Elle s’appelle Wasp-103b et orbite autour d’une étoile 1,7 fois plus grosse et environ 200 degrés plus chaude que le Soleil. Cette exoplanète, étudiée par une équipe internationale dirigée par la chercheuse de l’Institut d’astrophysique et des sciences spatiales (IAstro) Susana Barros, a la particularité d’avoir approximativement la forme d’un ballon de rugby.

L’étude, basée sur de nouvelles observations faites par la mission spatiale CHEOPS de l’Agence spatiale européenne (ESA), vient d’être publiée dans la revue Astonomy & Astrophysics.

Ce résultat est le résultat de plusieurs années de notre travail à l’IAstro, pour développer des modèles de déformation de la planète et des modèles d’analyse de données extrêmement précis. Cela nous a permis de mener cette étude au sein du consortium CHEOPS, dont l’extrême précision nous a permis de détecter pour la première fois la forme déformée d’une exoplanète.

Susana Barros a expliqué.

Le Soleil et la Lune déforment également notre planète

Tout comme la gravité de notre Lune « attire » notre planète (ce qui provoque le mouvement des océans, connu sous le nom de marées), la gravité du Soleil tire notre planète. Heureusement, en raison de la grande distance qui nous sépare, la gravité du Soleil est insuffisante pour provoquer une déformation très importante de la surface de notre planète.

Cependant, ce n’est pas le cas pour Wasp-103b – cette exoplanète est si proche de son étoile qu’il ne lui faut qu’une journée pour terminer une orbite. Avec une proximité aussi extrême, les astronomes soupçonnaient depuis longtemps que les forces de marée massives causées par l’étoile entraîneraient une déformation massive de la planète, ce qui jusqu’à présent n’avait pas été possible de confirmer.

Grâce à la combinaison d’observations de transits de l’exoplanète, réalisées par CHEOPS, avec des données déjà connues du télescope spatial Hubble (NASA/ESA) et du télescope spatial Spitzer (NASA), l’équipe a pu confirmer que la planète est , en fait, plus large à l’équateur qu’aux pôles, ayant une forme à peu près similaire à un ballon de rugby.

Ici sur Terre, nous avons des marées causées par la Lune et le Soleil, mais nous ne les voyons que dans le mouvement des océans – la partie rocheuse de la Terre ne bouge pratiquement pas. Mesurer à quel point la planète se déforme nous permet de déterminer quelles parties de celle-ci sont rocheuses, gazeuses ou aquatiques, car la résistance d’un matériau à la déformation dépend de sa composition.

Le chercheur portugais a expliqué.

Wasp-103b : l’exoplanète en forme de ballon de rugby deux fois le diamètre de Jupiter

Ce calcul est effectué en déterminant le nombre d’Amour, un paramètre physique qui mesure la répartition de la masse sur la planète. Dans le cas de Wasp-103b, le nombre d’Amour a une valeur similaire à celle de la plus grande planète du système solaire, ce qui semble suggérer une composition interne similaire même si les planètes sont dans des environnements très différents.

En principe, vous vous attendriez à ce qu’une exoplanète avec 1,5 fois la masse de Jupiter soit à peu près de la même taille. Cependant, l’exoplanète fait deux fois le diamètre de Jupiter. En raison de sa proximité avec son étoile, WASP-103b est très chaude, avec une température de 2500 K. On pense que c’est la cause du gonflement de la planète par rapport à Jupiter, avec un diamètre 2 fois plus grand. Ainsi, il est assez intéressant que la structure interne des deux planètes soit similaire.

dit Susana Barros.

En raison de la faible précision du calcul du nombre de Love, davantage d’observations avec CHEOPS seront nécessaires, complétées par des observations dans la bande infrarouge avec le JWST – James Webb Space Telescope (NASA/ESA) récemment lancé, ce qui améliorera encore les mesures de déformations par les forces de marée des exoplanètes.