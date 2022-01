Les pénuries de composants PC pourraient enfin s’atténuer, selon TrendForce

En bref : les ventes de PC sont généralement plus modestes au cours des premiers mois d’une année donnée, et cette fois, ce ne sera pas différent. Cependant, certains signes indiquent que l’offre de composants essentiels s’améliorera lentement au cours des prochains mois, ce qui pourrait aider les fabricants qui ont encore du mal à répondre à la demande des consommateurs et des entreprises.

La pénurie de puces est loin d’être terminée. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, pense que cela durera jusqu’à l’année prochaine, et les initiés de l’industrie ont des prédictions similaires pour les composants passifs qui sont tout aussi importants dans le processus de fabrication de matériel grand public et d’entreprise.

Les symptômes sont clairs, Sony fabrique désormais des consoles PlayStation 4 pour compenser les pénuries de PlayStation 5, la console Switch de Nintendo étant en nombre insuffisant et Nvidia relance les GPU RTX 20 et RTX 30 avec plus de VRAM qui n’ont aucune chance de étant à distance abordable ou une bonne valeur pour la plupart des joueurs là-bas.

Cependant, cela ne signifie pas que tout est pessimiste dans un avenir prévisible. Les prix des GPU ont cessé de grimper et des entreprises comme Gigabyte, Asus, MSI et ASRock devraient voir leurs expéditions augmenter tout au long de 2022. Intel a commencé à expédier ses premiers GPU Arc Alchemist aux OEM, et pas moins de 50 ordinateurs portables et ordinateurs de bureau sont devrait être lancé cette année avec ces nouvelles solutions graphiques à l’intérieur.

Selon TrendForce, les pénuries de matériel pour les PC ont commencé à se réduire en novembre 2021, c’est pourquoi les fabricants d’ordinateurs portables comme Razer n’hésitent pas à équiper les nouveaux modèles de RAM DDR5. La disponibilité au détail est une autre histoire, mais les choses s’amélioreront probablement à mesure que les fabricants amélioreront la capacité des composants actuellement en pénurie, tels que les circuits intégrés de gestion de l’alimentation (PMIC).

Les contrôleurs SSD avec une interface PCIe 3.0 sont désormais rares, tout comme les autres composants nécessaires à la plate-forme Intel Alder Lake. Ces composants ont actuellement un délai de livraison de huit à 12 semaines, mais l’offre de puces Wi-Fi, de contrôleurs USB-C et de PMIC s’améliore lentement. Les livraisons de smartphones pourraient souffrir dans les mois à venir en raison d’une offre insuffisante de modems 4G ainsi que de circuits intégrés pour écran tactile et pilote d’affichage. Les délais de livraison de ces composants sont compris entre 20 et 40 semaines, principalement en raison de la capacité limitée de la fonderie et de la production réduite de silicium en Chine.

Bien que ce ne soit pas le rapport le plus positif sur l’état de la chaîne d’approvisionnement, il laisse espérer que les choses s’amélioreront un peu cette année.