Logitech Litra Glow est une lumière de streaming abordable pour tout le monde

Dans le contexte : lors de la diffusion en continu, il est courant que les créateurs utilisent des lumières de diffusion en continu pour éclairer leur configuration. L’image peut sembler faible sans un, ce qui rend ces lumières essentielles pour beaucoup. Cependant, ceux qui découvrent le streaming peuvent ne pas être disposés à payer pour les options disponibles. C’est là qu’intervient Logitech avec la lumière de diffusion Litra Glow.

Logitech a conçu Litra Glow en utilisant une lumière LED à spectre complet. La technologie TrueSoft utilisée dans cette lumière en continu rend la scène plus cinématographique et plus lumineuse, donnant un aspect naturel à n’importe quel teint.

La lampe de Litra Glow a une puissance maximale de 250 lumens et utilise une lentille optique sculptée avec précision. De plus, il dispose d’un diffuseur sans cadre conçu pour entourer l’utilisateur d’une lumière douce pour donner à la scène un aspect plus professionnel. La lumière en continu est plug-and-play, de sorte que les utilisateurs peuvent simplement la connecter à leur système existant et elle est prête à l’emploi.

La nouvelle lumière de diffusion est personnalisable via le logiciel Logitech G Hub. Les utilisateurs peuvent ajuster les températures de couleur (de 2700K à 6500K), les paramètres de luminosité, créer des profils d’éclairage et les affecter aux touches G ou à un clavier ou une souris Logitech G.

La lumière en continu de Logitech est anti-éblouissante et certifiée pour une diffusion en continu sûre toute la journée, même pour ceux qui passent jusqu’à 12 heures devant leur PC. La lampe est livrée avec un support de moniteur réglable en hauteur, en inclinaison et en rotation, offrant aux utilisateurs suffisamment d’ergonomie pour la positionner comme bon leur semble.

« Litra Glow avec la technologie TrueSoft est le moyen le plus rapide d’apporter une expérience d’éclairage haut de gamme à n’importe quel ordinateur de bureau », a déclaré Jasmine Apolinar, chef de produit pour Logitech For Creators. « Nous avons conçu Litra Glow pour résoudre les problèmes courants rencontrés par les streamers et les créateurs de contenu, notamment la qualité de la lumière, les ombres dures et la fatigue oculaire causée par de longues heures de streaming. »

Logitech prévoit de lancer le Litra Glow aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans certains pays d’Europe plus tard ce mois-ci pour 59,99 $.