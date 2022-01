Pillbox Pro, l’application Windows qui vous aide à prendre vos médicaments

Nous aimons les petits projets, et encore plus s’ils sont utiles en plus. C’est pourquoi nous voulons mettre en évidence Pillbox Pro du programmeur Daniel (Applications Jenius). Le simple fait de prononcer son nom ne vous dit rien, mais il a déjà créé d’autres applications géniales comme Nightingaleuwp et Ambie. De plus, il fait partie des ingénieurs qui travaillent dans le Microsoft Store. Voyons Pillbox Pro en détail.

Pillbox Pro, votre meilleur allié pour vous rappeler quand prendre vos suppléments et médicaments

Avec un design simple mais élégant, on retrouve Pillbox Pro en phase bêta publique. Il a un beau design basé sur WinUI 2.6 et avec des options infinies pour le configurer à notre guise. L’application nous permet de voir en détail les médicaments que nous devons prendre, à quels moments et même s’ils doivent être pris avec de la nourriture ou en complément.

Salut à tous, aujourd’hui je donne un nouveau souffle à un vieux projet. Présentation de Pillbox Pro, une application pour vous rappeler de prendre vos suppléments et vos médicaments. C’est gratuit et sans publicité. Toujours en version bêta publique, alors soyez gentil et envoyez vos commentaires 😉 Application mobile en préparation également. Télécharger : https://t.co/gMgRviOJal pic.twitter.com/I3ouTahASH – Daniel (@kid_jenius) 12 janvier 2022

De nombreuses personnes ont besoin d’un contrôle des médicaments qu’elles prennent et Pillbox Pro peut être essentiel pour cela en nous permettant de créer un calendrier avec les informations. Comme la plupart des gens dépendent plus de leur smartphone que de leur ordinateur, Daniel a indiqué qu’il travaille déjà sur une application pour smartphones.

L’application est sans publicité et gratuite. C’est un projet qui ne cherche qu’à nous aider dans notre vie de tous les jours et il faut l’apprécier. Dans un océan d’applications, il est difficile de trouver une aide désintéressée, notamment en matière de santé. Nous vous recommandons fortement d’essayer l’application et de la recommander à ceux qui pourraient en avoir besoin. Et vous savez, si vous voyez un problème ou que quelque chose ne va pas, n’hésitez pas à le signaler au programmeur pour qu’il puisse y travailler !





Développeur : Jenius Apps

Prix ​​: Gratuit