Que prépare Xiaomi ? Il y a 12 appareils « mystères »

Xiaomi, conformément à la tradition, devrait avoir une année remplie de lancements majeurs dans le segment mobile, à la fois sous la marque Xiaomi et sous les autres plus pertinentes, POCO et Redmi.

Il existe désormais une liste de 12 appareils qui devraient arriver à la mi-2022.

Le site Web de Xiaomiui a révélé que Xiaomi travaille sur 12 nouveaux appareils « mystères ». L’information vient après que les différents numéros de modèle ont été découverts.

Selon ces chiffres, six d’entre eux feront probablement partie du même calendrier avec quelques ajustements pour différentes régions, tandis que les six autres feront partie d’un autre.

Les numéros de modèle de tous ces appareils indiquent leur calendrier de sortie provisoire en avril 2022. Les quatre premiers caractères des numéros de modèle du fabricant sont relatifs à l’année et au mois de sortie. Comme il existe plusieurs modèles, ils peuvent être commercialisés lentement au cours du deuxième trimestre 2022.

En ce qui concerne les numéros de modèle, il y aura deux séries – 22041216 et 22041219. Selon l’IMEI, d’où proviennent ces données, le premier groupe comprend un appareil de marque Xiaomi, trois appareils de marque Redmi et deux appareils POCO. De même, la deuxième série comprend quatre appareils de marque Redmi et deux appareils de marque POCO.

Les 12 appareils Xiaomi

Xiaomi 22041216

22041216G (POCO)

22041216C (Redmi)

22041216I (Xiaomi)

22041216UC (Redmi)

22041216UI (Redmi)

22041216UG (POCO)

Xiaomi 22041219

22041219I (Redmi)

22041219C (Redmi)

22041219G (Redmi)

22041219NY (Redmi)

22041219PG (POCO)

22041219PI (POCO)

Il n’est pas évident que ces chiffres se réfèrent uniquement aux smartphones, et peuvent également être associés à de nouvelles tablettes, dans la continuité de l’investissement de l’année dernière. Cependant, plus d’informations devraient émerger qui nous mèneront à des produits concrets.