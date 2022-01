Files, l’explorateur de fichiers alternatif, reçoit une grosse mise à jour

Certains d’entre vous connaissent sûrement déjà Files, l’explorateur de fichiers alternatif pour Windows 10 et Windows 11. Nous avons déjà parlé de cette application UWP et de la façon dont nous pensons que c’est la meilleure alternative à l’explorateur de fichiers de Microsoft.

Cette fois, Files a été mis à jour vers la version 2.1 et comprend une liste importante de nouvelles fonctionnalités et de corrections de bugs. On va avec eux !

Quoi de neuf dans Fichiers v2

Refonte de la boîte de dialogue de configuration

Refonte de la fenêtre de propriété

Ajout d’une touche de raccourci pour lire l’audio et la vidéo dans le volet de prévisualisation

Ajout d’un bouton dans la barre d’outils pour vider la corbeille

Le titre de la fenêtre a été rendu identique au nom de l’onglet sélectionné

Des options de compatibilité ont été ajoutées à la boîte de dialogue des propriétés

Prise en charge native d’ARM64 ajoutée

Amélioration de la navigation au clavier dans la disposition des colonnes

Amélioration de la navigation au clavier dans la disposition détaillée

Ajout de la prise en charge des liens symboliques de fichiers

Ajout d’un raccourci clavier (Ctrl + H) pour afficher/masquer les fichiers cachés

Suppression du décalage dans le chargement des éléments de la barre latérale et d’autres services au lancement

Afficher les raccourcis réseau dans la barre latérale

Le bouton Effacer tout a été ajouté à la fenêtre des tâches en cours.

Cliquer sur la molette de la souris ouvre un nouvel onglet sur le chemin sélectionné

Une option expérimentale a été ajoutée pour afficher la taille des dossiers.

Ajout du support pour réduire les widgets sur la page d’accueil

Ajout d’une animation subtile dans la vue de liste

L’option pour ouvrir les fichiers au démarrage de Windows a été ajoutée

Ajout de la prise en charge de Next Cloud

Ajout de la prise en charge de Yandex.Disk

Ouvrez la corbeille et les raccourcis de ce PC dans Fichiers lorsqu’il est défini comme gestionnaire de fichiers par défaut

Corrections

Correction de la fenêtre des propriétés qui ne se fermait pas lorsque le bouton OK était cliqué.

Correction d’un plantage qui se produisait lors de la suppression d’un raccourci sur un exécutable

Correction d’un problème avec la copie des raccourcis

Correction d’un problème où l’option de réinitialisation du navigateur de fichiers par défaut plantait parfois

Correction d’un problème où la modification de l’option de tri créait un fichier caché

Correction d’un problème où le regroupement par date pouvait inclure des fichiers de la semaine précédente

Correction d’un problème où la restauration d’éléments de la corbeille supprimait l’extension de fichier

Correction d’un problème qui entraînait la sérialisation incorrecte de la liste des étiquettes de fichiers

Correction d’un problème où l’extension de fichier était parfois supprimée lors du changement de nom d’un élément

Utiliser Files 2.1 comme navigateur de fichiers par défaut

L’équipe Fichiers a récemment ajouté la possibilité (dans une phase expérimentale) d’utiliser cette application comme explorateur de fichiers par défaut, remplaçant celui de Windows 10 ou Windows 11.

Cette fonctionnalité a été peaufinée dans Files 2.1 pour mieux fonctionner (bien que toujours expérimentale). Si vous l’utilisez déjà, il est recommandé de le désactiver et de le réactiver afin que vous puissiez profiter des améliorations.