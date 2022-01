Doogee V20 – Le smartphone durci à deux écrans arrive

Doogee avait déjà annoncé le lancement d’un nouveau smartphone robuste avec des détails qui le distinguent de toute la concurrence. Le Doogee V20 est au départ le premier téléphone robuste avec deux écrans, dont l’un est positionné à côté du module de caméra.

Cependant, le prix et la date à laquelle il sera disponible en magasin ont également été dévoilés.

Le Doogee V10, qui s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires, est un succès dans le segment des téléphones robustes. Pendant ce temps, une nouvelle version de ce smartphone apparaît sous le nom de Doogee V20 5G, profitant de certaines caractéristiques clés du V10.

Plus précisément, Doogee dit que cette mise à jour maintient la grande batterie, la charge rapide, les caméras et les fonctions de mesure de la température, avec quelques améliorations associées et innove toujours dans d’autres détails.

Doogee V20 – le déballage et les spécifications

Le Doogee V20 est le premier smartphone durci du marché à double écran. Les spécifications de l’écran avant sont très intéressantes, puisqu’il intègre la technologie Samsung AMOLED, dispose de 6,43″ et d’une résolution de 2400 x 1080 pixels.

L’écran arrière, quant à lui, apparaît en complément, où peuvent être affichés certaines notifications, l’horloge, les appels entrants ou encore pouvant servir de contrôleur musical. Ce petit écran mesure 1,05″.

La construction robuste du smartphone est garantie par toutes les certifications habituelles, mais aussi par le revêtement, construit en fibre de carbone, qui contribuera également à la réduction du poids de l’équipement.

Le processeur qui l’intègre est un MediaTek Dimensity 700 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (avec possibilité d’extension via carte microSD jusqu’à 512 Go.

Le Doogee V20 intègre une caméra principale de 64 MP et est pris en charge par deux caméras de vision nocturne de 20 MP et une caméra ultra grand angle de 8 MP. Ce smartphone dispose même d’une deuxième caméra auxiliaire à côté des caméras de vision nocturne.

La batterie a une capacité de 6000 mAh et se charge à 33W en filaire et 15W sans fil.

prix et disponibilité

Le nouveau Doogee V20 sera mis en vente le 21 février et aura un prix de base de 399 $. Cependant, le prix pour les 100 premiers acheteurs sera de 299 $.

Bien que les prix de référence soient présentés en dollars, le smartphone, aux coloris noir, rouge et gris, sera disponible en euros dans un entrepôt européen.

