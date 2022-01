Sony continuerait de fabriquer des consoles PS4 tout au long de 2022 en raison d’une pénurie de PS5

Moulin à rumeurs : il semble que Sony s’inspire du livre de Nvidia pour faire face à la crise des puces en faisant confiance aux produits plus anciens. Dans le cas de la société japonaise, elle continuerait de produire des consoles PlayStation 4 tout au long de 2022, car les pénuries de PlayStation 5 ne montrent que peu de signes de ralentissement.

Selon un rapport de Bloomberg, Sony, qui n’a jamais annoncé officiellement quand il arrêterait la fabrication de la PS4, prévoyait d’arrêter l’assemblage fin 2021. Le changement d’avis verrait un million de nouvelles unités PlayStation 4 créées en 2020.

La machine de dernière génération de Sony est non seulement plus simple à fabriquer que la PS5, mais elle se vend également à un prix inférieur et utilise des puces moins avancées qui sont plus abondantes.

Les sources de Bloomberg ajoutent que l’augmentation des commandes de production pour la PS4 donnera à Sony plus de latitude lors des négociations avec les partenaires de fabrication pour un meilleur accord. Un porte-parole de Sony a confirmé qu’il continuerait à fabriquer la PS4 en 2022 et a nié son intention d’arrêter la fabrication de la console. « C’est l’une des consoles les plus vendues de tous les temps et il y a toujours un croisement entre les générations », a déclaré la société.

Alors que la PlayStation originale a été abandonnée 12 ans après son lancement et que la console la plus vendue de tous les temps, la PS2, a duré 13 ans, la PlayStation 3 a réussi 11 ans. La PS4 a été lancée en 2013, et le temps entre son arrivée et celle de son prédécesseur a été plus court que n’importe quelle PlayStation avant elle : 4 ans et sept mois.

Bien que Sony le nie et ait promis une fois de soutenir la PS4 plus longtemps que la PS3, il est facile d’imaginer que la société fait envisagez d’arrêter l’ancienne console cette année ou plus tôt, du moins avant que la crise des puces ne mette une clé dans les rouages. Nous avons également entendu dire qu’il avait partiellement interrompu la production de PlayStation 4 au Japon au début de 2021.

La PlayStation 5 a été l’un des produits les plus durement touchés par les pénuries de composants et la demande dépassant l’offre. Quatorze mois après son lancement, en acheter un aujourd’hui sans recourir à eBay et payer des prix de scalper peut être une expérience frustrante et futile. Cela a conduit à des vols et à des mesures anti-scalping extrêmes.

Sony espère probablement que les joueurs qui ne peuvent pas mettre la main sur une PS5, ou qui n’en ont tout simplement pas les moyens, seront tentés par une PS4/PS4 Pro comme alternative moins chère, ce qui fait de l’augmentation de la production une option judicieuse.