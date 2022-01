Les joueurs Xbox en ont marre de jouer contre des joueurs PC qui utilisent des astuces

Dans le monde des jeux vidéo, nous avons des joueurs de différentes plateformes, des ordinateurs, consoles, smartphones, entre autres. Mais le profil de chaque joueur, ainsi que l’offre et les fonctionnalités, diffèrent d’une plateforme à l’autre.

Il est maintenant d’actualité que les joueurs multijoueurs Xbox en ont marre de jouer contre des joueurs PC car ces derniers utilisent des astuces. Les plaintes surviennent principalement dans des jeux comme Call of Duty: Warzone et Halo Infinite.

Les joueurs Xbox en ont marre des joueurs PC utilisant des astuces

Selon les dernières informations, il semble que les joueurs sur la console Xbox de Microsoft ne soient pas satisfaits du fait qu’ils doivent partager des serveurs avec des joueurs sur PC. Selon les informations révélées par The Verge, il reste déjà plusieurs plaintes sur des services tels que Reddit sur ce qui s’est passé dans certains jeux dans lesquels le mode multijoueur est partagé. Ce mode est appelé crossplay, où les joueurs peuvent jouer simultanément avec d’autres en utilisant différentes plates-formes matérielles.

Le point culminant des problèmes va avant tout aux joueurs sur PC qui recourent à des astuces et des astuces, qui sont en réalité plus faciles à exécuter via un ordinateur. Dans l’image suivante, nous pouvons voir un utilisateur indiquant que le jeu croisé forcé est une arnaque Microsoft.

Selon les données révélées, cela se produit essentiellement dans des jeux comme Call of Duty : Warzone et Halo Infinite, et ce sont ceux qui apparaissent le plus dans les rapports de plaintes. Dans ces jeux, il n’est pas toujours possible d’éviter de jouer contre des joueurs PC et cela se produit également car il existe des versions en ligne gratuites, ce qui permet aux joueurs de différentes plateformes d’accéder plus facilement aux serveurs.

Des plaintes sont déposées dans divers services et vous pouvez en voir d’autres ici, ici, ici et ici.

Quant aux astuces utilisées, elles sont les plus variées. Cependant, ils sont généralement liés à des aides à la visée ou à des personnages capables de tirer automatiquement sur n’importe quelle cible ennemie. Bien sûr, des situations comme celle-ci peuvent être assez frustrantes pour ceux qui jouent contre ceux qui ont ces aides « supplémentaires ».

Le problème semble affecter particulièrement les joueurs Xbox, car c’est Microsoft lui-même qui encourage le partage de serveurs. Dans le cas de Warzone, l’utilisateur peut désactiver le jeu croisé, bien qu’il soit à nouveau activé dans certaines options de jeu. Sur PlayStation, vous pouvez simplement désactiver et activer ce format quand vous le souhaitez.

