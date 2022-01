Astuce : De quelle chanson s’agit-il dans votre navigateur ? Shazam vous aide à découvrir dans Chrome

Shazam fournit aux utilisateurs des fonctionnalités uniques depuis de nombreuses années. Il permet d’identifier n’importe quelle chanson, juste en écoutant ce qui est joué. Après avoir été acheté par Apple en 2017 et doté de nouvelles fonctionnalités, il existe maintenant une autre amélioration unique.

L’idée de ce service est de s’intégrer à un maximum de plateformes et ainsi gagner un nouvel espace unique. Donc, et pour continuer les améliorations, c’est maintenant dans Chrome, où il permet à ce navigateur d’identifier n’importe quelle chanson.

Quiconque a essayé Shazam sait à quel point il est simple d’utiliser ce service Apple. Avec son application dédiée, il permet d’identifier rapidement et assez précisément n’importe quelle chanson en cours de lecture. Il utilise sa base de données et ouvre ainsi la porte aux utilisateurs.

Sa dernière nouveauté permet aux utilisateurs de découvrir directement dans Chrome quelle musique joue dans le navigateur. Avec la même simplicité, il suffit aux utilisateurs d’appeler le poste pour que l’identification se fasse.

Bien sûr, ils doivent avoir choisi le séparateur à partir duquel le son est émis afin que l’extension puisse fonctionner comme prévu. Il ne fonctionne pas non plus en dehors de Chrome, ce qui finit par limiter son utilisation à ce navigateur.

Tout comme l’application, Shazam pour Chrome n’identifie pas seulement la chanson en cours de lecture. L’utilisateur peut alors écouter cette chanson directement sur Apple Music, le service désormais associé à Shazam et à sa recherche.

L’interface de cette extension Chrome permet à l’utilisateur de gérer toutes ses recherches et d’y accéder. Ceux que vous ne voulez pas garder peuvent simplement être éliminés et définitivement abandonnés. C’est également ici que vous pouvez accéder aux chansons trouvées.

C’est un excellent ajout pour Chrome et pour tous ceux qui écoutent de la musique dans leur navigateur. Shazam recherche sa base de données presque infinie et est sûr de trouver ce que vous cherchez. Il s’agissait d’un excellent achat d’Apple, qui l’exploite désormais avec ses services et ses utilisateurs.