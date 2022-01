Fais attention! Il y a encore une autre arnaque dans l’App Store d’Apple pour tromper les utilisateurs d’iPhone

L’App Store d’Apple a montré qu’il a des défauts après tout et peut être exploité par les programmeurs pour leur propre bénéfice. Son aura d’invulnérabilité finit par s’effondrer comme ça et il est prouvé qu’il a des problèmes comme les autres.

Après plusieurs cas dans lesquels les applications exploitent les utilisateurs et l’App Store lui-même, une autre situation se présente. Cette fois, c’est une application qui promet beaucoup, mais c’est juste une arnaque pour voler de l’argent aux utilisateurs d’iPhone avec un abonnement.

Un nouveau schéma dans l’App Store d’Apple

Il y a encore une situation signalé par le célèbre Kosta Elftheriou, ce qui s’avère dangereux pour les utilisateurs d’iPhone. Nous parlons de l’application « AmpME – Speaker & Music Sync », qui depuis 2018 a réussi à tromper ses utilisateurs et Apple lui-même.

Cette application promet aux utilisateurs plusieurs fonctionnalités et ne fournit en fait pas la plupart d’entre elles. De plus, il prétend être gratuit, mais lors de la première utilisation, il présente à l’utilisateur un écran pour s’abonner à son service. C’est encore un autre schéma qui existe dans l’App Store.

1. Créez une application de base que les gens pourraient rechercher, par exemple « Volume Booster » : pic.twitter.com/HOKECbFX2l – Kosta Eleftheriou (@keftheriou) 10 janvier 2022

Un abonnement presque impossible à annuler

Pour ne rien arranger, et même avec l’offre de 3 mois du service, il est alors quasiment impossible de résilier l’abonnement. Le montant facturé, de 10 dollars, est hebdomadaire et s’accumule donc dans le temps. Après 1 an, cette valeur dépasse 500 dollars.

Pour que l’application se démarque, les programmeurs acheter de faux avis et qui lui donnent une plus grande visibilité. Cela a été montré par Kosta Elftheriou et montre clairement comment celui-ci est poussé au sommet des charts.

3. Achetez quotidiennement de nombreuses fausses critiques (notez la tendance de tous ces « noms » de réviseurs absurdes : pic.twitter.com/VtabR80QkP – Kosta Eleftheriou (@keftheriou) 10 janvier 2022

Apple a négligé bon nombre de ces situations

Cette promotion a fonctionné parfaitement, conduisant Apple à faire ressortir cette application avec les utilisateurs d’iPhone. De plus, Apple lui-même profite de cet accord en recevant une commission sur ces abonnements.

Apple insiste sur le fait que l’App Store est constamment surveillé et que ces types d’applications n’ont pas d’espace sur leur magasin. La vérité est que Kosta Elftheriou a révélé bon nombre de ces situations et dans lesquelles le géant de Cupertino s’avère gagnant avec des abonnements que les utilisateurs ne veulent pas ou ne peuvent pas annuler.