La très bonne tablette Xiaomi Pad 5 en promo + Bracelet Band 5 OFFERT!🔥

Si vous recherchez une bonne tablette ou un bon bracelet connecté, deux belles promotions sont actuellement disponibles sur la Xiaomi Mi Pad 5 et Bracelet Mi Smart Band 5 .

En plus si vous achetez la tablette et le bracelet, ce dernier vous sera offert dans le panier !

N’oubliez pas aussi d’utiliser les coupons de r√©ductions disponibles directement sur chacune des deux fiches produits pour encore faire baisser le prix.

Découvrez ces deux produits dans notre article ainsi que la belle réduction appliquée pour une durée limitée.

Xiaomi Pad 5: ¬ę¬†Jouez fort, travaillez intelligemment¬†¬Ľ

La Xiaomi Pad 5 se distingue d√®s le d√©part par sa prise en charge du Xiaomi Smart Pen, l’√©cran avec une r√©solution WQHD+ et l’inclusion du processeur Snapdragon 860.

La Xiaomi Pad 5 appara√ģt comme une nouvelle proposition pour le segment des tablettes, qui a pris un nouveau souffle avec la pand√©mie et avec le besoin de travailler et d’√©tudier √† distance. Cette nouvelle tablette se veut polyvalente en tant qu’outil de productivit√© pour le travail et les √©tudes, tout en offrant une excellente exp√©rience de divertissement mobile.

La Xiaomi Pad 5 est dot√© de fonctionnalit√©s d√©di√©es √† la productivit√©. Elle permet, par exemple, de num√©riser n’importe quel document via l’appareil photo 13 MP et de le partager directement avec des coll√®gues ou des camarades de classe.

Pour une exp√©rience d’√©criture naturelle, le Xiaomi Smart Pen (12,2 g) est livr√© avec. Ce dernier poss√®de une sensibilit√© √† la pression de 4096 points et un taux d’√©chantillonnage de 240 Hz. Ce stylet comprend √©galement des fonctionnalit√©s pratiques telles que les touches de fonction Smart Pen pour prendre rapidement des notes, prendre des captures d’√©cran ou basculer facilement entre le stylet et la gomme.

La Xiaomi Pad 5 vous permet également de faire des conférences en visio avec une caméra frontale de 8 MP, qui prend en charge la vidéo 1080p.

L’√©cran de 11″ poss√®de une r√©solution WQHD+ et un taux de rafra√ģchissement maximal de 120 Hz. Avec la prise en charge de Dolby Vision, la Xiaomi Pad 5 permet une exp√©rience de visionnage HDR premium offrant des images ultra-vives avec une luminosit√©, un contraste, des d√©tails et des couleurs incroyables.

Cet √©cran combin√© au mode Low Blue Light int√©gr√© garantissent une exp√©rience visuelle claire et confortable dans tout type d’environnement.

Comme l’indique la marque, la tablette dispose de quatre haut-parleurs qui offrent un excellent son. De plus, elle prend en charge l’audio immersif via Dolby Atmos pour la meilleure exp√©rience sonore avec des d√©tails, une profondeur et un r√©alisme in√©gal√©s.

La tablette est √©quip√©e d’un processeur Qualcomm Snapdragon 860 hautes performances 7 nm avec une fr√©quence maximale allant jusqu’√† 2,96 Ghz.



Concernant son autonomie et la recharge, elle dispose d’une grande batterie de 8 720 mAh qui prend en charge la charge rapide de 22,5 W, et comme syst√®me d’exploitation, elle est livr√© avec la couche MIUI for Pad de Xiaomi bas√©e sur Android 11.

Xiaomi Pad 5: Prix ‚Äč‚Äčet d√©tails de la promotion

La tablette Xiaomi Pad 5 est disponible en promo dans sa configuration la plus muscl√©e, 6Go de ram et 256Go de stockage pour 380‚ā¨ au lieu de 449‚ā¨ . Si vous souhaitez profiter de cette offre, ne tardez pas, la promotion prend fin le 14 janvier.

Xiaomi Mi Band 5: Le bracelet complet

Le Xiaomi Mi Band 5 est dot√© d’un √©cran AMOLED de 1,1 pouce aux couleurs dynamiques avec une r√©solution de 126 x 294 pixels et une luminosit√© allant jusqu’√† 450 nits. Sa batterie dure jusqu’√† 14 jours sur une seule charge.

Le bracelet prend en charge 11 modes sportifs, dont la course en extérieur, la marche rapide, le cyclisme, la course en salle, la natation en piscine, la nage libre, le cyclisme en salle, le vélo elliptique, la corde à sauter, le yoga et le rameur.

Les fonctions de surveillance de la santé et de la forme physique comprennent la surveillance de la fréquence cardiaque et du sommeil 24 heures sur 24, la surveillance du stress, la santé des femmes et la Personal Activity Intelligence (PAI).

Le tracker de fitness est également étanche à 50 mètres. Le dispositif se connecte aux appareils via Bluetooth 5.0 LE. Selon Xiaomi, le Mi Smart Band 5 prend également en charge les fonctionnalités suivantes :

Prise de photos à distance

Lecture de musique

Trouver mon téléphone

Mise en sourdine du téléphone

Déverrouillage du téléphone

Notification des appels entrants

Ne pas déranger

Notifications WhatsApp

Alertes de messages d’applications

Rappels de calendrier

Rappels d’√©v√©nements

Prévisions météorologiques

Minuteurs

Comptes à rebours

Alarmes

Diffusion Bluetooth

Xiaomi Mi Band 5 : Prix ‚Äč‚Äčet d√©tails de la promotion

Le bracelet connect√© Xiaomi Mi Band 5 est actuellement en promotion √† 19,50‚ā¨ au lieu de 49,99‚ā¨ ! L’offre se termine dans 2 jours (14 janvier), ne tardez pas si vous voulez en profiter.