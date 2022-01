Firefox 96 est arrivé avec plus de stabilité et une surprise pour ceux qui utilisent Linux Mint

En tant que l’un des navigateurs les plus utilisés sur Internet, Firefox a su s’adapter et offrir aux utilisateurs les fonctionnalités dont ils ont besoin pour naviguer et tirer le meilleur parti de ce qui leur est proposé.

Avec chaque nouvelle version, les améliorations sont très visibles et beaucoup d’entre elles finissent par rendre ce navigateur encore meilleur. La version 96 vient de sortir et apporte plusieurs améliorations, axées sur les performances et la sécurité. Il y a même une surprise pour quiconque utilise Linux Mint.

Les nombreuses nouveautés de Firefox 96

Les nouvelles que Mozilla a mises dans le nouveau Firefox sont principalement axées sur l’amélioration de l’expérience utilisateur. Ils veulent rendre ce navigateur meilleur pour l’utilisateur et c’est pourquoi ils ont optimisé certaines zones essentielles de ce navigateur.

Tout d’abord, nous avons des nouveautés dans le domaine de l’audio, avec l’arrivée d’un système de suppression de bruit amélioré pour la lecture vidéo. Il existe même un nouveau contrôle automatique de gain (AGC), qui ajuste l’amplitude des signaux afin que l’expérience audio soit plus constante et uniforme.

Mozilla mise sur la sécurité de votre navigateur

De plus, Firefox 96 a reçu des améliorations de Mozilla pour assurer un gain de performances. Pour cela, il parvient à réduire la charge principale de threads utilisés par le navigateur. Ainsi, les ressources PC seront préservées et les appareils mobiles garantiront une autonomie accrue.

Dans le domaine de la sécurité, cette version offre désormais une protection contre la surveillance par les sites Web. Pour cela, vous aurez le paramètre Same-Site=lax activé par défaut, ce qui favorise une meilleure défense contre les attaques de type Cross-Site Request Forgery (CSRF), selon Mozilla.

Une surprise pour les utilisateurs de Linux Mint

Enfin, et pour tous ceux qui utilisent Linux Mint, Mozilla a une surprise. Firefox aura une meilleure apparence sur ce système, car il reçoit désormais les paramètres généraux de ce navigateur et non ceux créés pour Mint. La page d’accueil sera également celle par défaut, vous pourrez donc vivre une expérience comme n’importe quel autre système.

Ces nouveautés sont déjà accessibles aux utilisateurs, avec la mise à jour vers Firefox 96. Celle-ci devrait se faire automatiquement pour que Mozilla puisse atteindre le nombre maximum d’utilisateurs.