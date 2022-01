Android 13 : Il sera beaucoup plus simple de lire les QR codes dans le futur système de Google

Après quelques années à essayer de prouver leur utilité, les codes QR ont enfin conquis leur espace ces jours-ci. Cette façon de transmettre l’information est venue d’une grande aide en ces temps d’éloignement.

Volontairement ou non, Google peut avoir un changement à venir sur Android qui aidera à lire ces codes QR. Plus que d’améliorer le processus, le géant de la recherche veut rendre l’accès et la lecture beaucoup plus simples.

Une nouveauté qui arrivera sur Android 13

On est encore loin de savoir ce que Google prépare pour la prochaine version d’Android. La version actuelle est toujours publiée par la plupart des marques, même si certaines ont déjà leurs mises à jour pour leurs smartphones dans la rue.

Même ainsi, il y a ceux qui ont déjà eu accès à Android 13 et montrent ainsi ce qui est déjà en préparation. Pour l’instant, il n’y a encore que des détails visibles, mais ils révèlent clairement la direction que ce système pourrait prendre dans un futur proche.

Accès plus rapide aux codes QR

La première nouveauté semble être une amélioration pour les utilisateurs qui ont besoin d’accéder rapidement au lecteur de QR code d’Android. Avec un simple raccourci dans la zone de gestion de ce système, l’accès est direct et rapide.





En plus d’être présent dans cette zone, le raccourci du lecteur de QR code peut être activé ou désactivé globalement. L’utilisateur pourra choisir s’il souhaite que cette fonctionnalité soit présente sur son écran et dans la liste des options. Le choix de cette option place le raccourci directement dans cette zone.

Google veut améliorer l’utilisation des smartphones

Pour l’instant, et dans la grande majorité des versions d’Android, l’accès au lecteur de QR code est toujours rapide et ne nécessite aucune application. Cet outil est présent dans l’appareil photo du smartphone, intégré et accessible en pointant le téléphone vers la cible visée.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un raccourci et d’une fonction simple, cette possibilité d’accéder au lecteur de code QR sur Android 13 facilitera certainement la vie des utilisateurs. Avec une seule touche, ils peuvent lire rapidement tout ce qui est présenté à l’utilisateur.